2018AI Cloud生态国际峰会在杭举行---海康威视阐述其开放战略

3月30日，“智涌钱塘”2018AI Cloud生态国际峰会在G20主会场·杭州国际博览中心隆重举行。

3月30日，“智涌钱塘”2018AI Cloud生态国际峰会在G20主会场·杭州国际博览中心隆重举行。

此次峰会由杭州市政府指导，杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称海康威视)主办。来自全球的2000余名国内外重量级专家、政府机构和产业界人士，相聚钱塘江畔，见证《智涌钱塘·杭州宣言》的发布和AI Cloud生态的启动，深入探讨人工智能在各行各业的应用和发展趋势，带来一场“智能春潮”蓬勃涌动的产业盛会。

杭州市副市长陈新华出席峰会并致辞。中国工程院原常务副院长、院士潘云鹤，海康威视总裁胡扬忠，海康威视高级副总裁毕会娟、徐习明作主题演讲。来自知名市场研究公司IHS Markit 、微软、Intel、NVIDIA、滴滴出行、浪潮集团、新华三集团、西部数据、希捷科技、华尊科技、安恒信息等200余家知名企业的业界嘉宾出席峰会。

会场聚焦：四大看点 引领智能浪潮

此次峰会主题为“智涌钱塘”，重点突出两个方面，一个是“智”，另一个是“钱塘”。“智”主要是指这次峰会的聚焦点为人工智能，通过各行各业的合作和共建生态，大力推动人工智能的落地应用和产业化发展。钱塘，代指峰会的举办地杭州。“智涌钱塘”，逐浪智能潮，弄潮儿精神如同浩浩荡荡的钱塘江水,奔流不息，一个充满智慧、智能的未来已然开启。

峰会的四大核心看点均围绕“智涌”展开。智涌·观象，峰会围绕AI发展趋势进行观点碰撞，洞见AI发展之势;智涌·弄潮，深度聚焦AI领域，掀起一场AI在各行各业应用的产业浪潮;智涌·共筑，峰会上，全球AI产业领军企业携手共建AI生态圈，共筑AI产业生态;智涌·未来，协力共促AI产业的蓬勃发展，共建智慧未来。

峰会聚焦人工智能，设置了1场主论坛、5场分论坛，分别为公共安全高峰论坛、公共服务高峰论坛、商业高峰论坛、金融高峰论坛、海外高峰论坛。大会还开设了人工智能产品和技术展示区，重点展示智能物联网AI Cloud架构及其在多个行业领域的智能应用。

嘉宾建言：开放协同 共建AI Cloud生态

人工智能被认为是又一次将对人类社会产生颠覆式影响的技术。如何共建AI产业生态体系，加速人工智能落地应用，成为本次峰会探讨的热点话题。

中国工程院原常务副院长、院士潘云鹤在演讲中提出，随着智慧城市、智慧医疗、无人驾驶等社会新需求的爆发，以及互联网、移动计算、云计算、物联网等信息环境的巨变，人工智能正在走向2.0时代，大数据智能、群体智能、跨媒体智能是新一代人工智能的发展方向。

“大量的应用需求，正在以碎片化的方式涌现。AI落地应用面临数据、算力、应用三大因素制约，要加速AI产业落地，唯有各方开放协同，共建AI产业生态体系。”海康威视总裁胡扬忠表示，为让更多合作伙伴能参与到AI Cloud生态的共建、共享中，海康威视将全面开放，包括开放AI CLOUD的软件平台、提供开放的训练系统、提供AI服务能力、提供数据标注和数据共享服务等。

海康威视高级副总裁毕会娟博士对AI Cloud进行了详细阐述。毕会娟表示，AI Cloud架构将实现四大能力和一个目标：实现AI资源的可调度，让AI像电能，成为信息系统的可调度资源;实现数据的按需汇聚，让数据像水源，受控地流向需要的地方;实现应用的场景化，让应用像阳光，照亮业务场景的每个角落;实现运维的一体化，让运维像空气，不刷存在感却无处不在。与各界合作伙伴一起，以建立可成长的生态为目标，让生态像大树，扎根合作沃土不断成长。

海康威视高级副总裁徐习明指出，AI Cloud在各行各业的应用，既能实现“眼明手快，敏捷反应”的效果，也能满足“谋定后动，以智驭行”的要求。通过AI Cloud生态合作伙伴的协同努力，AI Cloud正在为社会带来积极改变：例如，为城市带来平安守护，为交通带来安全畅通，为商业带来精准高效，为能源带来安全生产，为金融带来贴心风控等等。

云边融合的AI Cloud 不是简单的“云+边”

会上，海康威视宣布全面开放AI Cloud架构，与各方共建AI产业生态体系。

作为行业龙头企业，海康威视提出的AI Cloud架构的概念究竟是什么，对行业应用带来什么样的影响？峰会上，海康威视高级副总裁毕会娟博士对此做了深入阐释。

云边融合是物联网智能应用的趋势

人类对人工智能的探索已历经了60余年，近年来，随着深度学习技术的突破，人工智能开始进入产业化应用与深耕阶段，一场新的工业革命已然开启大幕，各行各业都在推出不同的AI产品和解决方案。

AI Cloud是针对物联网产业智能化升级推出的全新架构，旨在解决当前物联网所面临的诸多问题。

由于物联网设备类型复杂多样、数量庞大且分布广泛，带来网络、计算存储、运维管理等诸多挑战，而云计算在物联网领域并非万能。边缘计算和云计算融合才能更好解决物联网的现实问题。以视频监控为例，既需要边缘设备的灵活响应，又需要就近汇聚边缘设备的数据、视频调看控制，还要管理复杂的采、存、算等设备——就像人体这样的复杂系统，连接感知末梢与大脑有序运作的，是非常复杂的经络体系，而不是简单的信息通道。

在AI Cloud架构中，边缘节点侧重多维感知数据采集和前端智能处理；边缘域侧重感知数据汇聚、存储、处理和智能应用；云中心侧重业务数据融合及大数据多维分析应用。数据从边缘节点到边缘域，实现“聚边到域”；从边缘域到云中心，实现 “数据入云”。域和云中心可多级多类，根据不同应用，边缘域汇聚的数据和传到云端的数据在模型和内容上也会不同。边缘域所发挥的作用就像足球“中场”，负责决定在什么时候、将什么类型、处理到什么程度的数据发送到云中心，实现“按需汇聚”。

综上所述，海康威视AI Cloud的云边融合，不是简单的云+边，更不是简单地分成若干个所谓的“小云”再汇聚到更大规模的云，而是切实解决从边到云所带来的应用、数据处理、管理等一系列问题。海康威视AI Cloud遵循“边缘感知、按需汇聚、多层认知、分级应用”的核心理念，设计构建了一个立体化的智能服务架构。简言之，AI Cloud不是Cloud Computing，而是基础设施、数据资源、平台服务和应用软件的总和。

AI Cloud宗旨：四大能力+一个生态目标

在物联网领域，AI Cloud将提供四大能力：AI资源的可调度、数据的按需汇聚、应用的场景化响应、运维的一体化建设；实现一个生态目标：可成长的AI Cloud生态圈。

能力一：AI资源的可调度。让AI像电力，成为信息系统的可调度资源。海康威视在边缘域和云中心分别研发了资源管理平台。以“边缘域管理调度平台”为例，该平台可以管理、调度域内计算存储资源池、数据资源池和算法仓库的资源，即“两池一库”。同时，通过建立算法模型规范，支持多厂家的算法在同一个算法仓库中进行管理调度。

能力二：数据的按需汇聚。让数据像水源，受控地流向需要的地方。要做到精准传送和存储，无用无效的数据不应混杂其间，否则数据就成了浪费资源的“洪水猛兽”。以视频为例，从边缘节点前端设备采集进来大量的原始数据，通过数据资源管理平台，就近清洗处理无用无效数据、产生可用有效数据，通过数据资源管理平台，让可用有效数据精准流向应用所需的地方，既能减少对网络和存储资源的无谓占用，又有助于实现高效的数据挖掘计算。

能力三：应用的场景化响应。让应用像阳光，照亮业务场景的每个角落。如果说AI和数据是原料，那么应用就是产品。根据应用场景的不同，相同的原料可以组合出不同的产品，产品之间也可以实现彼此的兼容和协同。边缘域提供物联智能应用平台，云中心提供大数据综合应用平台，既支持“多数同用”也支持“同数多用”。对用户来说，更多合作伙伴开发的不同应用基于同一平台运行，满足行业不同需求，是关键诉求，用户也可在这个架构下得到很多单一应用以外的收获。这种应用开发模式将是未来AI和大数据驱动下的行业应用开发的主要模式。

能力四：运维的一体化建设。让运维像空气，不刷存在感却无处不在。海康威视研发了统一的运维服务平台，可将边缘节点、边缘域和云中心的各类设备、软件、应用系统全部管起来。该平台为用户提供日常设备资产管理的功能；为运维团队提供电话接报、自动巡检以及故障定位、处置的功能；为维修人员提供移动端应用的功能；为设备厂商和用户提供相应的统计分析功能等。

目标：建立可成长的生态。让生态像大树，扎根合作沃土不断成长。以公有云萤石云为例，它连接了数千万终端设备，全球有千万级活跃用户，每天过亿次报警推送，每天过千万视频预览。目前萤石云有2万多家开发用户、4000多个活跃应用。海康威视为合作伙伴搭建合作共赢的舞台，提供AI Cloud能力开放平台，在这个平台上，设备厂商、基础软件厂商、算法厂商、数据提供商、应用开放商将找到用武之地；安全服务商、运维服务商和技术规范制定团队，将找到合作机会。通过合作，打造面向产品和服务的两类生态圈，让更多的算法在统一平台中为用户效力，让更多的团队便捷开发出满足用户业务需求的应用。

良好的生态是海康威视与合作伙伴的发展之路，也是行业的发展之路。为此，海康威视全力做好搭台工作，不仅提供能力开放平台，还将提供开放式体验环境和兼容性验证环境，为生态打下扎实基础，为合作共赢保驾护航。

深耕人工智能十余年 AI应用广泛落地

海康威视对人工智能的探索已经有十余年的积累，从成立之初就关注计算机视觉领域智能化技术的发展，2006年开启公司智能分析技术的研发，2013年开始深度学习的技术布局，2014年正式成立海康威视研究院，专注于感知、智能分析、云存储、云计算及视频大数据研究。近两年，海康威视研究院深度学习技术研究团队在全球顶尖竞技比赛中屡获佳绩，表明在计算机视觉领域，海康威视的技术能力已经达到国际一流水平。

凭借对视频技术的行业应用经验以及产品和系统集成能力，公司将深度学习和视频大数据技术优势快速产品化。2015年，推出基于GPU和深度学习技术的“猎鹰”视频结构化服务器和“刀锋”车辆图片结构化服务器。2016年，公司推出了基于GPU/VPU和深度学习技术的“深眸”系列智能摄像机、“超脑”系列NVR、“神捕”系列智能交通产品、“脸谱”人脸分析服务器，形成了全系列的智能产品家族，并在解决方案中整合应用这些产品。2017年，公司发布海康威视AI Cloud架构，陆续提供可视化大屏系统，智能应用平台，综合应用平台，物联网数据资源平台，大数据资源平台，边缘域管理调度平台，云中心管理调度平台，运维服务平台，AI能力开放平台等软件产品，构建智能物联网核心能力。

海康威视已经在人工智能领域深度布局，并应用于公共安全、智能家居、工业制造、汽车智能化等领域。在公共安全领域，人工智能助力打击犯罪，维护安定生活；在公共服务领域，人工智能服务公众出行、打造绿色和谐生态环境；在商业领域，人工智能帮助业主优化产品和服务，提升经营效率；在制造领域，人工智能帮助企业提高生产效率，节省劳动成本，提升产品质量。

如今，海康威视又将共建AI产业生态付诸行动。峰会上，海康威视携手AI产业知名企业微软、Intel、NVIDIA、滴滴出行、浪潮集团、新华三集团、西部数据、希捷科技、华尊科技、安恒信息十家企业率先启动了AI Cloud生态，开启共建、共享的生态圈建设。AI Cloud生态致力于为合作伙伴搭建合作共赢的舞台，将以开放的姿态迎接更多合作伙伴的加入，共享AI成果，携手推动AI的落地应用。

生态启动：发布《杭州宣言》共创智能未来

为进一步满足不同行业、不同用户对人工智能的应用需求，推动人工智能的蓬勃发展，峰会发布了《杭州宣言》，呼吁全球科技界、产业界紧密合作，共创智能未来。

《宣言》倡议：创新AI技术，推进数字经济与实体经济的深度融合，提升实体经济的创新力和新动力，形成更广泛的经济发展新形态；共建AI Cloud生态，推动产业协同发展，让人工智能发挥更大效能，拓展产业经济增长新空间。健全法律法规，积极推动形成人工智能产业技术标准和行业规范，实现AI与人类文明的和谐发展。

会上，AI产业知名企业海康威视、微软、Intel、NVIDIA、滴滴出行、浪潮集团、新华三集团、西部数据、希捷科技、华尊科技、安恒信息携手率先启动了AI Cloud生态，开启共建、共享的生态圈建设。AI Cloud生态致力于为合作伙伴搭建合作共赢的舞台，将以开放的姿态迎接更多合作伙伴的加入，共享AI成果，携手推动AI的落地应用。

政府声音：“智汇杭州、智涌钱塘” 共商共建AI生态圈

杭州市副市长陈新华在致辞中指出： 当前，新一代科技革命和产业变革蓬勃兴起，云计算、大数据、物联网等前沿技术广泛渗透，特别是新一代人工智能已从技术变革跨入创新应用的重要窗口，成为国家、地区抢占科技制高点、提升综合竞争力的核心驱动。杭州围绕人工智能企业培育、技术研发、产业化应用等进行了一系列探索实践。在数据资源、实际应用、产业生态和人才集聚等方面都具备了良好基础。

站在新技术、新产业、新经济的风口，杭州正在以人工智能为核心，加快打造信息经济升级版，努力建设国内外人工智能产业高地。未来将重点抓好“人工智能研发体系、应用体系、生态体系、保障体系”四大体系建设。

杭州市经信委主任夏积亮在接受采访时提到：近年来，人工智能技术发展非常迅猛，其中杭州的企业尤为明显。我们诞生了很多人工智能相关的优秀企业。他们的产品和技术影响着各个行业的变革，提供了更先进的生产力和更安全的城市环境。杭州的优势在于既有像海康威视这样的人工智能龙头企业，也涌现了许多创新企业，慢慢地就会形成完整的生态产业链。

潮头推引，智涌而至。智涌钱塘，蕴含的是一个更美好的钱塘，一个更智慧、智能的未来。就像“云栖大会”一样，我们希望 “智涌钱塘”在未来也成为杭州的一张重要的名片。今年的峰会只是个起步。人工智能领域已经成为杭州整体产业格局中非常重要的一部分，后续我们会进一步加大人工智能行业发展的支持力度，争取有越来越多的人工智能相关企业能够在杭州落根、生长，并鼓励更多的合作企业加入这个生态之中。

附件材料：

《智涌钱塘·杭州宣言》

附：智涌钱塘杭州宣言

六十多年来，人类对人工智能的探索从未止步。随着人工智能技术的突破，我们也迎来了人工智能产业化应用新时代。

得益于技术进步，人工智能正在为这个时代的经济发展提供新能量：在公共安全领域，人工智能助力打击犯罪，维护安定生活；在公共服务领域，人工智能服务公众出行、打造绿色和谐生态环境；在商业领域，人工智能帮助业主优化产品和服务，提升经营效率；在制造领域，人工智能帮助企业提高生产效率，节省劳动成本，提升产品质量；此外，金融、医疗等领域，也因人工智能技术的加入而愈发繁荣，人们的生活也因其更加便利。

为进一步满足不同行业、不同用户对人工智能碎片化场景的应用需求，推动人工智能的蓬勃发展，全球科技界、产业界应紧密合作，积极创建开放协同的AI产业生态。值此“智涌钱塘-2018 AI Cloud生态国际峰会”召开之际，共同发表宣言如下：

1、创新AI技术，推进数字经济与实体经济的深度融合

聚焦AI产业应用难点，联合产、学、研、用各方力量，共同开展基础技术研究和产业应用创新工作，将数字经济发展中的创新成果深度融合于实体经济的各个领域之中，提升实体经济的创新力和新动力，形成更广泛的经济发展新形态。

2、共建AI Cloud生态，推动产业协同发展

AI助力行业发展，涉及产业的诸多方面，需要算法、算力、产品、数据、训练系统、软件平台、应用软件等各方共同参与、共同创建AI Cloud生态，共享AI新成果，普及人工智能技术，让人工智能发挥更大效能，拓展产业经济增长新空间。

3、健全法律法规，实现AI与人类文明的和谐发展

人工智能是人类智慧在科技领域的延伸和创新探索，旨在不断拓展人类能力，为提升公共服务能力、商业运营效率、人类福祉作出积极贡献。技术的发展也引发了一些新的思考：如何保护数据安全、如何明确人工智能技术发展与伦理道德的边界等极具敏锐性、前沿性的问题。为应对人工智能给社会带来的困扰和挑战，我们应当建立、健全人工智能相关法律法规，积极推动形成人工智能产业技术标准和行业规范，实现AI与人类文明的和谐发展。

智能时代的大门已经开启，让我们携起手来、开放协同，共创美好未来！

2018年3月30日于中国杭州