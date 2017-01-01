 数据力！国双发布2017年互联网发展及中国政府网站发展两大数据报告，剖析“互联网＋”发展变化

3月28日，国双举办“数据力”2018年报告发布会，发布两大年度数据洞察关键报告--《2017年互联网发展报告》以及《2017年中国政府网站发展数据报告》。

3月28日，国双举办“数据力”2018年报告发布会，发布两大年度数据洞察关键报告--《2017年互联网发展报告》以及《2017年中国政府网站发展数据报告》。两大报告见证“互联网+”的发展与变化。在消费领域方面，与民生相关的众多产业因为消费者网络使用行为改变，连带营销策略亦步亦趋，国双通过数据剖析消费者行为路径，紧抓转化关键，协助企业落实增长目标。在政务服务方面，国务院大力推动“互联网+政务”服务的政策驱动下，政府机关运用互联网思维及技术，体现出政府网站优化成果，服务效能大幅提升。

国双数据中心已经连续第六年发布年度中国互联网发展报告。国双数据中心基于国双独有的分布式数据挖掘平台，针对2017一整年来自PC，平板电脑、智能手机等终端的访问行为，辅以公开数据映证，就行业现状趋势、访问特征、地域差异、营销模式等维度的数据分析挖掘，对时下热点行业营销特点及用户行为画像进行了深度剖析。本次报告涵盖家居、酒店、饮料、手机、K12培训、母婴、汽车、快时尚等行业，为相关企业的营销决策提供行为依据，同时为行业人士提供精准洞察。

国双数据分析实力也展现在政府业务。此次《2017年中国政府网站发展数据报告》是国双与国家信息中心合作组成的“国家信息中心网络政府研究中心”旗下专业团队连续第六年撰写的调研分析结果，旨在从政府网站建设发展的政策要求、政府网站用户实际需求和用户体验的角度，建立一套政府网站服务和管理的行为数据标准，为建设和管理好各级政府网站提供数据参照体系。长年跟进下来，中国政府网站发展数据报告持续为国家电子政务发展决策提供有力数据支持，持续促进“互联网+政务服务”的建设发展，推动政府职能转型。

国双数据中心总监徐瑛解读此次互联网报告的发现，从访问量来看，PC、平板持续下滑，手机端大幅成长，去年访问量较去年全年同比增长32.3%，而平均停留时间超过3分钟（189秒）、平均页面访问量达到4页，均较去年的171秒，2.9页提高不少，显示用户粘性增加。而移动端用户活动高峰，由去年的晚上9点，提早一小时到晚上8点。

国人越来越重视生活品质，假期出游调剂身心，是很多民众的选择。国双数据中心的酒店行业转化用户行为分析发现，用户浏览酒店行业页面，不论是在页面访问数、还是平均停留时间，均较其他行业的用户来得多、来得久。面对即将到来的清明、五一小长假，用户在节日到来之前，转化距离较短，访问网站次数到转化约只要11次左右；初次到访即转化的用户将近三成。而一直以来被视为转化助攻利器的社交媒体，在酒店行业平均转化距离却达14次，远远超过来自搜索或者垂持渠道的转化，值得一些惯用社交媒体做主要营销渠道的酒店业者注意。

在饮料行业方面，数据显示，去PC化趋势显著，移动端已经成为饮料类话题关注者偏好使用的设备；消费者在讨论饮料时最常用的渠道是在微博、微信，但这两个渠道的讨论内容则有所不同，微博多以KOL为主要传播发力点，至于微信则偏重在口碑营销。而在一片饮料代言人的风潮中，部分饮料业者选择赛事营销发力以吸引消费者眼球。

从幼儿园到高中所谓的12年基础教育对应发展的K12培训行业，首次出现在国双数据中心年度分析报告里。数据发现，学好英文似乎是人们不同教育阶段最重要的目标，在基础教育学习阶段，英语培训始终占据重要位置，且各级城市对于英语训求均是最大。三月、九月是英语培训需求最旺盛的月份，主要是为中考、高考提升准备以及开学季课程进行宣传。

在汽车行业的数字广告效果分析，国双的数据报告指出，一线城市的消费者更爱点击汽车广告，偏爱25万以上SUV，中大型车为趋势，此外，各类展位广告曝光及点击效果中，贴片广告点击效果好，其中电视剧的贴片广告曝光量大，电影的贴片广告点击效果最优。

2017年，中国互联网产业发展所迸发出的能量，吸引了全球目光。外国投资机构、权威分析单位，不约而同地将中国作为全球互联网产业的研究范本；而被一带一路沿线20国家青年所选出来的中国新四大发明：高铁、移动支付、共享单车、网购消费，与互联网直接相关的就占了三项，中国凭借领先的技术、过硬的品质、优质的服务，已经建立起互通互联的世界动脉。截至2017年12月，中国网民规模达7.72亿，互联网商业模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。互联网+更是深入到民众生活的方方面面，超过5亿民众使用网购、用手机支付，网上外卖用户规模接近3亿，重度依赖网络、手机已成为消费人群画像基本特征。

国双数据中心是一个数据信息共享机构。基于OLAP 技术的强大交互式数据挖掘平台，将PC、移动等多个数据源的数据进行聚合、关联、交叉，通过归因模型、富媒体热力图等多种方式对用户行为、网站页面点击情况等进行研究，以满足企业不同视角的数据挖掘需求，呈现不同深度的数据分析报告。研究范围覆盖诸多行业与媒体类别，涉及上百个维度和指标。”专注数据，创造价值”是国双一直以来的使命，而面对瞬息万变的互联网产业环境，国双致力协助企业主从海量数据中，找到关键洞察，形成决策，促达增长目标，提升企业价值。