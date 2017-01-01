小投入大产出 群晖助力鹿城区行政执法网格化管理

网络技术快速发展，改变着人们的生活，也改变着城市运行和管理的方式。现代城市充分运用云计算、云存储等多种方式，对城市治理、民生服务、商业活动在内的各种需求做出更迅速、更智能的响应，以数据为基础驱动城市的发展，为人类创造更美好的城市生活。

网络技术快速发展，改变着人们的生活，也改变着城市运行和管理的方式。现代城市充分运用云计算、云存储等多种方式，对城市治理、民生服务、商业活动在内的各种需求做出更迅速、更智能的响应，以数据为基础驱动城市的发展，为人类创造更美好的城市生活。近日，在Synology 群晖的帮助下，温州市鹿城区综合行政执法局在DS1513+、DS3617xs NAS上成功部署了基于Node.js微服务+客户端+NAS文件系统整合的网格化执法管理系统，不仅实现了合理利用NAS富余计算资源，以低成本高性价比满足日益增长的业务需要，同时实现了其业务的完整化管理。

该系统让执法局实现对他们的执法对象，如店铺、卖场等，能够及时有效地开展管理工作。一共将鹿城区划分为103个网格的行政管理制度，借助管理系统能让区域网格内的工作人员按职能将案件处理并展开相关工作，如受理、建档、上报、执行并反馈给当事人等，有效提升城市行政管理单位的办事效率，不仅增强了其管理职能，还能为居民的城市生活更添一份美好。接下来让我们一同探究鹿城区如何在群晖的帮助下实现这些功能。

网格化管理产生的海量信息需要更有效率的管理方式

温州市鹿城区开展网格化管理制度，是将鹿城区划分为103个网格，同一网格内由街工作人员若干及各行政部门派驻人员1至2人组成，以网格为基本行政治理及责任归属单元开展行政工作，建立业务与责任归属于哪个区域哪位执行人的原则，各网格在所属街道办事处及上级行政单位指导下开展工作。

网格化改制虽然便于管理但同时也带来一些客观问题，主要集中在网格的工作人员对网格内的基本情况缺乏完整了解，网格工作人员开展工作时缺乏有效的台账管理，网格人员如果变动无法及时有效的传递信息。

在网格化管理中，系统的具体应用层面可以确定为以下几点：

1、基于网格、道路、门牌等处所的信息采集管理;

2、基于业主信息、联系方式、相关证件的信息查询管理;

3、基于采集的处所信息跟进的文档、报表、图片、文字信息的文档管理;

4、结合处所与文档的行政执法事件的事件时间流管理;

由此，鹿城区行政执法网格化管理不仅需要一套操作简便、兼容性广泛的应用系统，同时服务器还要能够承受文件频繁创建、修改，并且还需要应对可能出现的服务器高流量，借助平台实现高可用，并且与本地的内网系统实现集成。基于以上应用需求，群晖制定了NAS文件服务+Node.js数据库服务（sqlite+socket）+绿色客户端软件的方案，具体架构图如下：

根据鹿城区行政执法网格化管理的业务需求，群晖制定了基于NAS文件服务+Node.js数据库服务（sqlite+socket）+绿色客户端软件的方案，从一开始仅启用了基础的文件共享功能，再到资源整合与程序开发，整体架构实现快速部署，能够满足鹿城区行政执法业务需求。

群晖NAS提供灵活、高兼容性的开发环境

在方案实施的具体步骤上，首先通过aardio（快手）编程软件编写了代码，并使用群晖 NAS 自带的 Node.js 和数据库，定制了全套网络化数据管理软件系统，并可直接运行在群晖 NAS 上，群晖NAS可利用DSM安装Node.js插件，无论是程序开发还是客户端的界面定制，都非常简便且周期短几天就能完成。另外，在客户端体积上，客户端程序体积仅2M，可直接放置在NAS上运行，无需下载安装，减轻了客户端运行压力。

除此以外，开发的客户端程序不依赖运行环境，相比基于网页端程序，无需考虑Windows和IE版本的兼容性，显示与交互一致，而且客户端操作文件管理更便捷，摆脱网页端程序需要先将文件下载、修改然后再上传的繁琐流程。

通过群晖NAS执法局打造高效率数据管理平台

通过访问Node.js服务，不仅可以注册和登陆鹿城执法的网格云档案系统，并且可以通过客户端将文件的时间、路径、标签、备注、关联事件全部保存到SQLITE数据库，文件及图片能够通过NFS协议复制到NAS上，并且记录对应的路径到数据库中。除此以外，还有能够有效提升工作效率的检查功能，能够实现复合多项条件查询SQLITE数据库，如中队、网格、地址、行业、店名、执照、姓名、电话、经营等。实际的几点功能如下：

1、系统登录：通过客户端，实现网格云档案系统登录与注册。

2、上传信息：执法人员通过系统可新增事件，可添加图片以及填写基本信息，例如店铺名、地段、地址。

3、针对事件上传附件信息：文件及图片可上传到NAS上，并记录对应路径到数据库，可通过拖曳上传视频等任意文件（不支持可执行文件），操作简便；附件可增加事件时间、类型、来源作为补充信息。

4、信息查询：可通过中队、网格、地址、行业、店名、执照、姓名、电话、经营内容关键字进行组合查询，双击查询结果进入该详细事件。

该项目实现了通过NAS服务器满足数据存取、检索，有效利用了群晖NAS的文件共享与插件功能，合理利用NAS硬件资源，相比传统方案节省了大量服务器维护与维修经费，实现了小投入高产出比。

群晖借助在云存储领域深耕积累的经验，创新性提出了NAS的新定义--网络(Networking)+应用(Applications)+存储/服务(Storage/Server)，在完善了网络(无线路由器等网络产品)、应用(DSM操作系统)、存储(NAS硬件)等多方面布局之后，为客户构建灵活、开放的NAS系统，持续为客户创造更多价值。