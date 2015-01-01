一起科技的愿景：让AI自主分析数据实现个性化教育

3月20日， K12智能教育平台一起作业召开春季发布会，在宣布新一轮2.5亿美元的融资后， 公司启用全新“一起”品牌，一起作业品牌升级为“一起”，同时推出了Socrates智能学习系统。

3月20日， K12智能教育平台一起作业召开春季发布会，在宣布新一轮2.5亿美元的融资后， 公司启用全新“一起”品牌，一起作业品牌升级为“一起”，同时推出了Socrates智能学习系统。

一起科技CEO刘畅

一起科技CEO刘畅表示随着大数据应用和机器学习的成熟，如何利用大数据、人工智能等前沿科技来让国内外优质的素质教育内容为全国各个地方的学生提供更好的学习体验，通过技术让学生们用更少的时间获得更好的结果一直是公司的愿景。

现在给笔者印象深刻的是刘畅谈到，今天通过一起作业平台，通过海量的大数据，通过机器学习技术，同一个大纲下相同的教材，每个学生都可以在学习过程中不断的通过人工智能实现个人的个性化学习、智能化学习。实现真正的快乐学习，智能学习。

同时Socrates智能学习系统通过信息获取、信息分类、算法调取、复盘能力能够帮助学生实现学习跨学科综合技能和思维能力的提升。

在Socrates智能学习系统下，来于同步的是知识，高于同步的是能力，由算法构建知识点和能力的结构体系。在知识层面不超纲、不超前，让学生用更少的时间、更有效的练习，达成知识点的掌握和跨学科思维能力的建设，学习知识的同时获得终身受益的思维方式。

“Socrates系统会根据学生的数据量身定制一套个性化学习路径，以实现学生知识和能力共同发展的目标”，在会后，刘畅如此解释道：“我们和我们的孩子面对的是一个高速发展的时代，对于孩子而言，知识点的掌握只是学习的开始，更重要的是培育他们思考的能力，才能应对这个变化的时代。这是让孩子们受益终身的思维方式。‘教育不是灌输，而是点燃火焰’，一起科技将怀着这样的理念去构建智能学习体系，去做一些有意义的探索。”

一起科技始终坚定不移的跟随政府脚步，响应国家号召，继续通过人工智能和优质的素质教育内容为学生减负增效，成为学校教育的有益补充。同时将加大教育公益投入，借助“一起”平台和社会力量，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。截止2018年3月，一起作业用户数达到6000万，包含4000万学生，2000万家长以及190万教师。用户涵盖中国31省，363城市近12万所学校。

最后刘畅表示，一起科技面对教育的新需求，将树立正确的教育实践理念，通过大数据、人工智能减少学生学习负担，提升学习效率，努力建设良好的学校、家庭、社会教育氛围。一起科技将为“让知识和能力一起构建学生核心素养，让乡镇和城市一起共享优质教育资源，让科技和教育一起实现美好的学习体验”而奋斗，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。