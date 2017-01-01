 一天一元：群晖SkyNAS，企业上云的弹性之道

部署难，应用繁，费用高--小微企业上云的种种问题，阿里考虑到了，群晖也考虑到了，于是他们联合发布了SkyNAS--轻量级企业云服务平台。

部署难，应用繁，费用高--小微企业上云的种种问题，阿里考虑到了，群晖也考虑到了，于是他们联合发布了SkyNAS--轻量级企业云服务平台。整合了企业云、办公云、安全云的SkyNAS会不会费用很高？无论你是2-3个人使用，还是20-30人的团队，市场定价统统一天一元（SkyNAS价格，不包括阿里云服务器费用）。

而且，阿里和群晖还推出了更灵活，更具性价比的费用组合"套餐"。



本文的选购指南能够给到你较为合理、也较符合实际应用场景的建议。

一天一元，尽享翱翔天际的云端NAS

从SkyNAS的产品介绍页面我们可以看到，无论你是选择1核1GB还是4核16GB的ECS配置，SkyNAS（镜像）的包年包月价格维持在30元/月。

换句话说，无论你是10人以下的小型工作室，还是30人左右的小型企业，想要尽享企业云、办公云、协同云，都仅需30元/月。唯一造成价格区别的，不过是根据业务类型所带来的ECS服务器配置的不同而已。比如下面SkyNAS对于服务器的建议：

当然，这个还不够，针对企业用户不同的使用场景，群晖SkyNAS还提供了两种灵活的资费方式可供选择。

灵活上云+弹性控制成本，针对企业特殊需求灵活选购

场景一：临时开通怎么办？按"小时"来选购

诸如教育、医疗等行业经常会召开各类培训会、发布会，也会在会上分享课件、分析报告等资料供参会者下载，往往这样的分享时效最多也就几天，对于创业初期的企业而言，恨不得一分钱掰开2份来花，难道还需要为了这几天专门包个月吗？

针对这类临时性的文件分享需求，如果放在公有云会不安全，下载速度还慢，那么现在你可以按照时间来开通SkyNAS，而价格是多少呢？--差不多在0.08元/小时！开通方式也很简单：

第一步：在阿里云市场找到Synology SkyNAS

第二步：完成基础服务器的配置

第三步：在付费方式处选择"按量"即可

这里需要注意的是，按量（时间）付费是群晖SkyNAS针对临时办公分享用户需求定制的服务，想要只开通几小时或几天，需要勾选【设置自动释放服务时间】，即设定开通的时间，超过设定时间后，服务器释放，数据及IP地址将不会被保留且无法找回哦。

这就是针对临时分享或体验用户的第一种场景，好不好，体验了才知道，况且，一个小时也就不到1元的费用，不仅低成本体验快速的数据传输，也完全不必被包月模式捆绑支付昂贵的费用。

场景二：想要长期使用但预算不够？按"流量"来选购

场景一说了群晖针对希望临时开通SkyNAS的用户提供的按时间付费的模式，那么场景二就是针对需要上传大量数据，有分享和备份需求的用户定制。简单来说，阿里ECS服务器的带宽选择共有2种方式，第一种固定带宽模式相当于在家里开通了电信宽带包月服务，无论使用多少都需要支付额定的费用。而第二种模式则更灵活，相当于你用手机流量上网或作热点分享，用多少流量就收多少费用。

针对有分享、下载需求，但需求并不固定的企业，如需要将产品图库分享给供应商的快消类厂商、需要临时将文件分享给团队成员的小微企业等而言，采用流量付费的方式都是更经济实惠的一种选择。开通方式也很简单：

第一步：进入"云服务器ECS"，选择立即购买

第二步：在计费方式处选择"按量购买"

第三步：根据实际要求完成云服务器ECS配置

第四步：在镜像市场中搜索并选择【Synology SkyNAS】



第五步：基础配置完成之后，点击下一步，进入【网络和安全组】的配置，在公网带宽处选择【按使用流量】付费

第六步：接下去，只要完成系统配置、秘钥设置和分组设置就可以了

对于选择【按流量付费】的用户而言，当上传数据时只有配置费用，不会收取上传数据所产生的流量费，所有的流量费用仅在下载时才会发生。随着企业规模的逐步扩大，也可以根据需求随时转为定期账户（固定带宽），同时，原先按流量收费的的账户及数据依然还在。

备份是企业中非常重要的一环，即所谓数据是企业的生命。而这一模式由于上传不收费，下载按流量收费，也方便了企业将重要数据（热数据）存放于安全可靠的阿里云服务器上。如果企业中还配备了群晖实体NAS，还可以通过Cloud ShareSync设置备份计划，实现异地备份。更灵活的应用数据，更满足企业需求，就是【按流量付费】的优势所在。

除了一天一元的镜像使用费用，SkyNAS还包括按流量付费、按时间付费两种极为灵活的方式供企业选择。而当你真正体验了SkyNAS之后，你会发现，企业上云其实不难，而协同、分享这些传统存储方式的顽疾也随之迎刃而解。