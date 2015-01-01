经历两年与190亿美元投入之后，西部数据旗下的SanDisk企业级闪存业务发生了哪些变化？

面对竞争对手美光公司（吸收到多位SanDisk公司高管）旺盛的增长势头，西部数据方面正遭遇市场份额、营收以及出货存储量等多个方面的全线溃败。

市场优势正逐渐消失殆尽。

面对竞争对手美光公司（吸收到多位SanDisk公司高管）旺盛的增长势头，西部数据方面正遭遇市场份额、营收以及出货存储量等多个方面的全线溃败。

根据TrendFocus发布的估计结果，富国银行高级分析师Aaron Rakers整理出各大主要供应商的闪存驱动器出货单位变化趋势：

三星公司增长40%

英特尔增长21%

西部数据增长13%

东芝增长9%

美光增长5.5%

目前全球企业级SSD出货存储容量总计达7.18 EB，较上年同期的5.57 EB增长29%。以下图表所示为各大供应商的对应出货存储容量份额：

下图则为企业级SSD出货存储容量历史趋势走向：

三星公司在第四季度出货容量达3.02 EB，较上年同期增长18%。不过其出货容量份额占整体市场的42%，低于上年同期的46%。

英特尔公司在出货容量份额方面占得20%，低于上年同期的22%。

西部数据公司在第四季度的总体企业级SSD出货容量层面收得0.84 EB，占总体出货量的11.69%，同比下降22.5%，环比成绩基本持平。其近年来成绩最好的时段为2016年第三季度，全球市场出货容量占比为24%。

美光公司在企业级SSD出货容量方面占比10%，远高于上年同期的1%。

东芝公司的出货容量占比为8.7%。

西部数据方面于2015年10月以190亿美元价码收购了SanDisk公司。此次交易于2016年5月结束。自此之后，SanDisk公司CEO Sanjay Mehrotra及其他多位高管加入美光并负责管理如今的Mehrotra子公司。可以看到，目前西部数据的大部分市场份额衰减很可能正是落入了美光手中。

上表所示为企业级SSD营收份额，可以看到西部数据的营收在2015年年初达到30%以上——当时其在eSSD出货存储容量方面也一路领先，但如今的出货容量占比却已经下降至10%。

而在新的一年当中，东芝与美光都有可能在eSSD的营收与出货存储容量方面双双超越西部数据——这意味着除了企业级SSD之外，西部数据在其它业务层面也同样遭遇溃败。

将企业级与消费级SSD合并来看，西部数据（加上当时的SanDisk）在2014年的大部分时段内（外加2017年年初）都拥有全球第二的营收份额排名，仅落后于三星。然而如今，其排名已经下降至第四，落后于英特尔及其它两大分类。而三星公司则一路高歌猛进，继续保持着领导者的姿态。

评论意见

没有哪家公司会愿意在投入190亿美元之后眼睁睁看着市场份额遭遇如此幅度的缩水——如果这种情况继续持续下去，那么西部数据公司的高管们将面临非常被动的局面。

西部数据公司的一位发言人表示，“我们对于高价值产品部门的NAND均衡分配效果感到满意”，而且与NAND经销商客户相比，西部数据面向其它采购型客户的销售比例要高得多。

他同时指出，西部数据公司最近已经确认了基于其专有控制器架构的新一代CSSD PCIe产品; 首款面向移动设备的UFS产品; 外加96层BiCS4 NAND技术。相信这一切将在2018年接下来的几个季度中为其业绩提供助力。