成功转型：Nutanix软件业务运营率突破10亿美元

Nutanix正在成功转型为一家软件公司，第二财季递延收入和百万美元交易大幅增长。

Nutanix正在成功转型为一家软件公司，第二财季递延收入和百万美元交易大幅增长。

Nutanix首席执行官、创始人兼董事长Dheeraj Pandey近日在公司季度财报电话会议中表示：“我们的软件和支持业务正以显着的速度增长，该业务的年运行率已超过10亿美元。很少有公共软件公司实现这一里程碑式的成果，转型为软件定义的商业模式，帮助我们加速了大规模交易的增长势头。”

根据财报，Nutanix在第二财季的递延收入为4.78亿美元，同比增长57％。该季度Nutanix还创造了57个规模超过100万美元的新客户交易，与去年同期相比增加了104％。目前Nutanix拥有超过8870个客户。

Pandey表示：“随着人们把软件和硬件消费向，我们也看到交易规模变得越来越大。随着时间的推移，软件逐渐升值，硬件逐渐贬值。在这方面，我们与我们的客户群是有共鸣的......我们的渠道合作伙伴看到了通过销售软件赚取更多收益的价值，我们与他们分享利润空间。”

Nutanix表示，就其现在运行支持的硬件平台数量而言，已经是日益普及了。“例如，客户可以从Nutanix购买75个节点的软件许可证，并在戴尔服务器上部署25个节点，在HPE服务器上部署25个节点，在思科服务器上部署剩余的25个节点，客户不需要知道具体的部署细节，”Nutanix首席财务官Dustin Williams说。

Nutanix还在财报中宣布，已经收购了Minjar以提高Nutanix的多云能力。Minjar的Botmetric解决方案可帮助企业有效地使用云，并优化多云环境以提高性能和成本。

“Botmetric将使我们的客户能够接受多云架构，让云运营者可以为他们的业务应用和数据选择最佳环境。”Pandey说。

Pandey表示，Nutanix在2018年1月31日结束的第二财季，实现营收2.87亿美元，同比增长44％，“这个数字甚至是不包括1400万美元递延硬件收入的”。

Nutanix实现了创新高的3.56亿美元的计费，同比增长57％。Nutanix公布非GAAP毛利为1.82亿美元，增长45％。

Nutanix股价在盘后交易中上涨2％。

对于即将到来的第三财季，Nutanix预计营收将在2.75亿至2.8亿美元之间，非GAAP毛利率预计在67％至68％之间。