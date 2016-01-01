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IDC：2017年第四季度全球企业存储市场增长13.7％

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根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2017年第四季度全球企业存储系统工厂收入同比增长13.7％，达到136亿美元，总出货量达到了89.2EB，同比增长39.3％。

来源：IDC 2018年3月2日

关键字： 企业存储市场 HPE 华为

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根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2017年第四季度全球企业存储系统工厂收入同比增长13.7％，达到136亿美元，总出货量达到了89.2EB，同比增长39.3％。直接面向超大规模数据中心进行售卖的原始设计制造商（ODM）收入有所增长，这部分市场同比增长34.3％，达到28亿美元。该季度基于服务器的存储销售额增长23.8％，收入达到42亿美元。外部存储系统仍是最大的细分市场，销售额达到66亿美元，同比增长1.8％。

IDC企业基础架构团队研究副总裁Eric Sheppard表示：“对企业存储系统的投资正在以非常健康的速度增长着。基础设施更新，向基于服务器的存储广泛转移，以及公共云数据中心的快速扩张，这些因素将为企业存储系统创造强劲的市场需求。”

2017年第四季度企业存储系统市场的厂商结果

HPE/新华三集团和戴尔公司在全球企业存储系统市场中并列第一*，市场份额分别为18.9％和18.0％。IBM和NetApp分别以5.5％和5.4％的市场份额并列第三。华为和日立并列第五名，市场份额分别为3.8％和3.3％。作为一个单独的类别，直接面向超大规模数据中心进行售卖的原始设计制造商（ODM）的存储系统销售额在本季度占全球支出的20.4％。

IDC：2017年第四季度全球企业存储市场增长13.7％

注释：

* - 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a - 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b - 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

c - HPE/新华三季度包括在2017年4月收购的Nimble。

2017年第四季度外部企业存储系统厂商结果

该季度戴尔是最大的外部企业存储系统提供商，占全球收入的26.6％。HPE/新华三在该季度以12.24％的份额排名第二。NetApp和IBM分别以11.2％和10.9％的市场份额并列第三。日立以6.8％的市场份额排名前五。

IDC：2017年第四季度全球企业存储市场增长13.7％

注释：

* - 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a - 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b - 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

c - HPE/新华三季度包括在2017年4月收购的Nimble。

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