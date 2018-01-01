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挑战容量极限揭秘东芝全球首款14TB CMR氦气硬盘

全球首款9碟片硬盘

2018年3月15日 14:00 线上直播LIVE

TOSHIBA 东芝TOSHIBA 东芝

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企业存储未来挑战分析

今天数据的爆炸式增长让企业级的基础架构发生变化，特别是基于IT预算、绿色数据中心以及空间成本的不断增加。需要企业采用单盘密度更高、成本更低、更节能的产品。

需要同尺寸下容量更大的硬盘

需要能耗更节能的硬盘

需要整体TCO更低的硬盘

新品特性
东芝MG07ACA系列容量型硬盘
  • 全球首款
  • 14TB容量
  • 9碟充氦封装
  • 单碟容量为1.56TB
  • 3.5英寸标准尺寸
  • 7200转
  • 256MB缓存
  • SATA 6Gbps
  • 14TB的硬盘读写速度达到260MB/s
  • 读写时功率不超过7.6W
  • 闲置时功率降到4.6W
  • 平均无故障时间是250万小时
  • 提供五年的质保
  • CMR
  • 传统磁记录技术
  • 硬盘充氦技术（Helium)
东芝MG07ACA的机械硬盘图片赏析
东芝MG07ACA的机械硬盘图片赏析
东芝MG07ACA的机械硬盘图片赏析
东芝MG07ACA的机械硬盘图片赏析
东芝MG07ACA的机械硬盘图片赏析
东芝MG07ACA的机械硬盘图片赏析
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Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation(TDSC) 结合新公司的活力和经验的智慧。自从2017年7月于东芝公司独立至今，已跃居领导通用组件业者之列，并提供优质离散半导体、系统大规模集成电路(LSIs)和硬盘解决方案给其客户和商业伙伴。

我们全球19,000名员工都以将产品价值极大化作为职志，并强化与客户合作并共同缔造价值和新市场。我们希望以超越7,000亿日圆（60亿美元）的年营收为基础，为全世界人类缔造更美好的未来。 点击查看更多 »

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