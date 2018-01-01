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结交同行价值共赢
新品特性
- 全球首款
- 14TB容量
- 9碟充氦封装
- 单碟容量为1.56TB
- 3.5英寸标准尺寸
- 7200转
- 256MB缓存
- SATA 6Gbps
- 14TB的硬盘读写速度达到260MB/s
- 读写时功率不超过7.6W
- 闲置时功率降到4.6W
- 平均无故障时间是250万小时
- 提供五年的质保
- CMR
- 传统磁记录技术
- 硬盘充氦技术（Helium)
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation(TDSC) 结合新公司的活力和经验的智慧。自从2017年7月于东芝公司独立至今，已跃居领导通用组件业者之列，并提供优质离散半导体、系统大规模集成电路(LSIs)和硬盘解决方案给其客户和商业伙伴。
我们全球19,000名员工都以将产品价值极大化作为职志，并强化与客户合作并共同缔造价值和新市场。我们希望以超越7,000亿日圆（60亿美元）的年营收为基础，为全世界人类缔造更美好的未来。 点击查看更多 »
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