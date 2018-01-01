Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation(TDSC) 结合新公司的活力和经验的智慧。自从2017年7月于东芝公司独立至今，已跃居领导通用组件业者之列，并提供优质离散半导体、系统大规模集成电路(LSIs)和硬盘解决方案给其客户和商业伙伴。

我们全球19,000名员工都以将产品价值极大化作为职志，并强化与客户合作并共同缔造价值和新市场。我们希望以超越7,000亿日圆（60亿美元）的年营收为基础，为全世界人类缔造更美好的未来。 点击查看更多 »