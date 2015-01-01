IBM存储大举强化文件存储软件和NVMeoF支持

IBM将向自己的存储产品线中增加文件存储软件，向基础的全闪存阵列中增加NVMe光纤访问，以及其他覆盖其存储产品组合的功能。

IBM将向自己的存储产品线中增加文件存储软件，向基础的全闪存阵列中增加NVMe光纤访问，以及其他覆盖其存储产品组合的功能。

这主要有三个方面：软件定义的存储；数据保护和存储硬件；FlashSystem 900阵列。

Spectrum NAS

Spectrum NAS是这次最大的存储软件新闻——几年前放弃IBM放弃了OEM的NetApp文件管理器后，利用横向扩展软件返回到文件存储领域。我们知道它是基于Compuverde软件的，提供了一个4节点的基础，可扩展到数十个节点。

Spectrum NAS主要用于在VMware/Hypere-V环境中的文件共享、主目录和文件服务，使用NFS3、4和4.1协议以及SMB协议。

擦除编码用于数据完整性，可以运行在虚拟机或裸机中的X86服务器，IBM认为它比基于双控制器的文件管理器阵列成本更低一些。按照我们的理解，针对高性能计算型的环境，它的性能和可扩展性都不如Spectrum Scale并行访问产品。

Spectrum NAS截图

下面是一张IBM提供的Spectrum Scale功能幻灯片；

这是一个类似的Compuverde幻灯片；

这是Compuverde软件，在Spectrum NAS博客中可阅读到更多内容。

NVMe over Fabrics

IBM已经使用Infiniband将NVMe over Fabrics添加到了FlashSystem 900阵列中。这意味着访问服务器可以获得FlashSystem 900数据，就好像访问本地PCIe连接的闪存驱动器一样。我们认为IBM是第二个这样做的主流存储供应商，也是唯一活跃的存储供应商。Dell EMC确实率先涉足DSSD，但却取消了其产品——这是专有的技术，客户需要商用的NVMe技术

未来，IBM还将把NVMe over Fabrics支持增加到Spectrum Virtualize（FlashSystem A9000/SA9000R/Storwize V7000/V5000阵列中的SVC和SW）和Spectrum Accelerate（XIV）产品中。

数据保护

Spectrum Protect Plus增加了勒索软件攻击检测和GDPR级别审计功能。其vSnap存储库可以复制到远程站点以获得业务连续性和灾难恢复。

Spectrum Storage Suite增加了Spectrum Protect Plus，不收取额外费用。

其他还包括：

- Spectrum Virtualise v8.1.2具有数据精简池体系结构，可在系统中的所有卷上使用压缩功能（每个系统最多10000个压缩），压缩卷的吞吐量最多提高3倍。

- Spectrum Connect可以在容器化的VMware和Microsoft PowerShell环境中配置、监控、自动化和编排IBM存储。

- Cloud Object Storage将支持FIPS PUB 140-2、SEC 17a-4（f）、以及来自Cohasset Associates的CFTC 1.31(c)-(d)合规性评估。

- IBM带有基于使用情况定价的Storage Utility Offering产品可以将成本从Cap-Ex模式转换为本地Cloud Object Storage的Op-Ex模式。

- Hyper-Scale Mobility支持从XIV Gen3系统迁移到全闪存IBM FlashSystem A9000/R，无需任何应用和工作负载的中断。

这两个突出特点是确认面向FlashSystem阵列和NAS软件的NVME over Fabrics访问，这也是多年来IBM一直缺少的一块。NAS软件填补了空白，同时NVMeoF技术也使IBM处于一个很好的位置。