戴尔科技出售旗下Mozy子公司，收得1.458亿美元

戴尔科技公司已经同意以1.458亿美元价码将旗下云备份服务子公司Mozy出售给Web存储厂商Carbonite。

这家在线备份服务厂商终被抛弃。

戴尔科技公司已经同意以1.458亿美元价码将旗下云备份服务子公司Mozy出售给Web存储厂商Carbonite。

Carbonite公司总裁兼CEO Mohamad Alli表示，其数据保护平台“可满足从单一笔记本计算机到数百台商业服务器的一切备份场景，从而为其正常运行时间提供支持。”

他同时补充称，“这笔交易将为Mozy客户提供更多未来的可扩展选项，同时为Carbonite公司带来更为广泛的客户基础，这对我们的解决方案受众扩展无疑是一件好事。”

Mozy公司建立于2005年，旨在提供在线最终用户备份服务。EMC方面于2007年以7600万美元将其招至麾下。戴尔公司随后于2016年9月收购了EMC，并由此继承了该项业务。目前Mozy公司拥有消费级（MozyHome）与企业级（MozyPro面向端点，MozyEnterprise则面向服务器）两大运营体系。

Carbonite公司成立于2005年，其初步理念同样是为PC及Mac用户提供在线备份服务。其于2011年6月收购了Phanfare，而后在同年8月的首轮公开募股当中筹得6250万美元。2015年12月，该公司以相对较低的1400万美元价格吞并希捷旗下的Evault云备份业务。

在此之后，Carbonite公司又于2017年1月以6525万美元价码收购了中小型企业高可用性产品供应商Double-Take Software。几个月后的同年8月，Code42公司退出这一市场，而Carbonite方面则为Code42 Software公司CrashPlan for Home的客户们提供了过渡计划。

Carbonite公司昨天发布了其2017年第四季度与全年运营业绩报告。

该公司第四季度营收为6170万美元，较上年同期增长15%; 净亏损为160万美元，这一数字高于2016年同期的70万美元亏损额。

全年销售总额为2.395亿美元，较上年全年增长16%，年度总亏损额则为400万美元。

此次对Mozy的收购交易将受限于常规条款，交易本身预计将在今年4月底结束。