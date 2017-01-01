欢迎加入QLC阵营 美光计划今年年底推QLC SSD

今年晚些时候，美光计划推出QLC闪存驱动器，这些闪存驱动器正在蚕食近线磁盘驱动器市场。

今年晚些时候，美光计划推出QLC闪存驱动器，这些闪存驱动器正在蚕食近线磁盘驱动器市场。

QLC闪存可存储4位/单元，而TLC存储3个字位，容量增加了1/3。一个6TB TLC SSD使用这种技术的话会变身成一个8TB QLC SSD。

QLC闪存比TLC闪存的工作寿命更短一些，被认为更适合于读密集型应用，例如需要比基于磁盘驱动器的存储库更快访问的长期存储。

美光公司昨天在伦敦的A3 Technology Live Conference上展示了它的计划：

美光公司2018年的SSD产品组合

QLC驱动器将采用3D NAND以及SATA接口。美光还展示了一款QLC闪存晶圆，其表面具有64GB QLC芯片：

具有64GB QLC闪存芯片的美光晶圆

美光表示，这款驱动器将具有一系列针对超大规模使用而优化的功能，开始进攻7200rpm近线磁盘驱动器的市场。

美光的介绍还显示，企业客户和消费者NVMe SSD即将来临。这些SSD的访问速度（约100μs的延迟）要快于同类SAS或SATA接口的SSD（约150μs的延迟）。客户端版本将使用PCIe 3.0 x4通道，并提供TCG Opal v2.0和Pyrite安全性。

我们认为这两种版本都将使用TLC闪存，并于今年晚些时候上市。

美光公司暗示称，将推出企业和数据中心存储规格（EDSFF）的“Ruler”SSD，就像其合作伙伴英特尔的一样。

三星、SK海力士、东芝和WDC也在开发QLC闪存。

评论

我们预计，所有这5家QLC SSD制造商将针对企业快速访问、长期存储市场，使用实例包括实时分析、娱乐和媒体视频资产重用、以及高价值财务数据记录等。

这些SSD不会取代通用的近线磁盘，因为磁盘驱动器相比QLC SSD来说拥有$/GB的优势，QLC SSD将被保留作为新记录技术如HAMR和MAMR来实现40TB甚至更大容量，甚至是超过100TB磁盘驱动器能力。

QLC SSD将让普通全闪存阵列供应商能够采用Pure Storage及其FlashBlade产品。

我们预计Pure Storage本身也会使用QLC技术，可能正如市场营销信所说的那样，可以更好地实现闪存管理和硬件加速性能。