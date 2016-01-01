企业网盘市场该紧张了，群晖发布了SkyNAS，价格还很美好

何为SkyNAS？是群晖Cloud Sync支持更多阿里云备份的混合云服务还是？每个月只要一元？

近日，如果打开阿里云市场，你会发现这样一个新产品：

*阿里云市场--SkyNAS

何为SkyNAS？是群晖Cloud Sync支持更多阿里云备份的混合云服务还是？每个月只要一元？

*SkyNAS登陆界面

从官方解释来看，是【无需投入购买与维护实体机器的成本，同时结合云盘和办公云优势，群晖SkyNAS不仅提供安全的网盘空间，还具备群晖DSM所提供的一整套办公云服务以及专业的企业账号管理功能】。

通俗的讲，SkyNAS就是阿里云提供的一台虚拟群晖NAS，依托阿里云的底层技术与安全性，让每一个使用者无需购买NAS，即可使用群晖的核心卖点--DSM操作系统，并通过DSM实现企业云盘的几个核心功能--权限控制、协作共享、节省成本、移动办公、存储备份。

或许，群晖DSM操作系统在SkyNAS中更像是一个媒介，发力公有云市场的同时，借此打破消费者、中小企业选购NAS中的壁垒，群晖的野心已经不止是产品，更多的是服务。

如果过去我们对于NAS还有【不就是一个不能动的硬盘组】、【那么多套件哪一个才适合我】之类的偏见，那么这一次，群晖不再仅仅拘泥于产品与套件的升级，在做了十多年NAS产品之后，直接将目光瞄准了更稳健、盈利模式也更清晰的企业网盘市场，他们提供了企业需要的几大核心功能，选择的合作对象就是堪称中国目前最大的云服务提供商--阿里。

说到企业网盘的发展，2016年绝对是一个重要的节点，随着个人网盘业务遭整改而纷纷叫停，网盘服务商开始向企业网盘转型，企业网盘开始得到广泛关注。根据艾瑞云服务报告显示，2016年，中国企业云服务市场规模超500亿元。

*资料来源于艾瑞咨询《2017年中国企业网盘发展白皮书》

同时，企业网盘也历经了以FTP、Windows网络存储为代表的1.0时代，以传统文档管理系统、内容管理系统为代表的2.0时代，来到了应对团队之间文件的存储、备份、搜索、共享等场景，着重解决企业协作办公问题的3.0时代。无论是知识密集型企业、协作密集型企业（如企业对上下游之间信息同步的及时性要求较高，企业内部间数据传递的安全性要求较高），都对企业网盘拥有强烈的需求。

那么，群晖SkyNAS是如何解决小微企业及团队协作问题的呢？

对于一切都处于起步阶段的小微企业而言，市场、产品、销售、行政、人事一肩挑的情况也并不少见，既对于办公协作拥有强烈的需求，又没必要承担服务器的运维成本；既希望使用企业网盘，又需要兼顾数据存储的安全性。在如此顾虑重重的情况下，群晖SkyNAS给了第一个选购的理由。

SkyNAS=超高性价比，又能够兼顾企业数据的弹性扩容与高性能需求

以10人团队为例，购买SkyNAS花费30元再加上ECS每月约250元的费用，即可使用SkyNAS。基于阿里云的技术支持，不仅能够保证数据存储的安全性，传输的稳定性，同时，也能够根据实际使用需要灵活扩容或提升服务器配置，如当需传输大容量文件时，可以临时增加带宽以匹配最佳的传输速度。而这，也是大多数受限于家用带宽传输速度的私有云盘无法企及的优势。

*SkyNAS--灵活部署企业网盘

说过了阿里云技术支持下SkyNAS的稳定性、安全性和弹性扩容，接下来就要来聊一聊群晖DSM操作系统在SkyNAS中，在用户的企业协作中发挥的作用了。

简单的企业权限设置

根据公司人员架构的分层权限设置，共享文件夹的访问权限设置，公共文件夹的权限嵌套，以及每一份文件的私密保护（设置访问密码）……这些在DSM中统统可以完成。简单的可视化界面，勾选式的权限区分，零IT基础也能够完成的权限分配，正是忙于开拓市场的小微企业所亟需的权限控制功能。当然，这也是企业云有别于个人网盘的重要优势之一--不再是单一的文件传输，而是整个企业的文件管理与权限分配。

*DSM简单的权限控制界面

高效的企业协作共享

销售部门同事之间汇总当月销售数据到一张表单，销售主管实时查看--过去繁复的相互传文件所导致的数据丢失、时间浪费等问题在群晖SkyNAS中将不复存在。群晖DSM支持多人同时在线协作表格与文档，也可以快速查看各类历史版本与同事间的内容更新，哪怕是不小心误删除了重要文件，也可以随时恢复。无论是工作过程中会产生大量文档、文档迭代更新快的知识密集型企业，如咨询、教育、广告行业，还是对于企业员工内部数据更新及时性要求更高的协作密集型企业，如汽车、金融行业，群晖SkyNAS提供的协作支持都能够符合工作的需要。

*DSM团队文档、表格协作支持

同时，在SkyNAS的DSM界面中，群晖还嵌入了日历（Calendar）、笔记（Note Station）等协作套件，帮助企业更好的实现团队管理。

*群晖Calendar、Note Station等协作套件

便捷的文件分享设置与下载体验

不同于传统群晖NAS的文件分享方式，分享出去后的文件下载速度往往受制于NAS带宽，在SkyNAS，你可以将它直接理解为从阿里云存储空间上分享一个文件给同事，它可以设置分享密码、限定访问次数，最重要的通过阿里云的带宽下载速度明显提升许多；当然，你也可以在需要分享超大文档时临时提高SkyNAS带宽以提升分享效率。

*群晖SkyNAS分享设置

良好的多终端办公支持

现代社会的办公早就不是安坐在电脑前的办公了，移动端的支持，包括主流格式的文档预览、支持随时随地移动办公、精准搜索、提高效率几乎是每一个使用企业网盘用户的刚需。在SkyNAS，同样支持多终端的文件同步与共享。用过群晖NAS的用户一定知道，群晖在多终端文件同步上面都有不错的表现。

比如，PC端可以通过Cloud Backup实现工作文件的同步与备份，哪怕是Windows、OS等不同操作系统之间，也可以实现共享。一方面，此举能够帮助我们及时备份重要数据，以防各种数据丢失意外；另一方面，也让我们能够随时随地高效办公。

*DSM Cloud Backup文件备份与同步

哪怕没有携带电脑，你也可以在手机或平板上浏览、下载甚至是编辑存储在SkyNAS上的文档，所需要做的只是安装DS file、DS cloud等几个套件并完成简单的设置即可。

*群晖SkyNAS移动端支持套件

SkyNAS与其说是群晖联姻阿里，试水企业Paas市场的一次尝试，不如说是群晖对于自身DSM操作系统充满信心的一次突破--借由DSM带来的企业网盘办公体验，发力更大的混合云、公有云市场--这，就是群晖的野心！