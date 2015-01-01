 三星公司筹备Z-SSD，欲正面对抗英特尔Optane SSD

三星公司正着手推出雄心勃勃的超级电容式NAND Z-SSD，欲借此同采用最新Optane内存技术的英特尔P4800X 展开正面交锋。

今年2月，这位XPoint杀手将正式亮相。

三星公司正着手推出雄心勃勃的超级电容式NAND Z-SSD，欲借此同采用最新Optane内存技术的英特尔P4800X 展开正面交锋。

SZ985 Z-NAND SSD规格于去年11月正式公布，从参数来看其性能与Optane基本持平，延迟略低，连续读取/写入与随机读取性能更强，但随机写入IOPS则有所不逮。



三星方面指出，SZ985与P4800X将在“高端SSD”市场上一较长短——所谓高端SSD，是指随机读取IOPS在55万以上，且延迟低于20 微秒的产品。P4800X分别提供375 GB与750 GB两种容量选项。而除了已知的800 GB型号之外，三星方面还披露了一款新的240 GB版本。

SZ985拥有1.5 GB LPDDR4 DRAM以及一款“高性能控制器”，不过目前尚无任何相关参数正式公布。三星公司确认称，其可以每天30次全盘写入的方式使用五年，且故障前平均运行时间为200万小时。其拥有一个单端口、四通道PCIe 3.0接口，但三星公司没有提到是否配备NVMe。

三星SZ985 Z-NAND Z-SSD

其目标市场为需要高速缓存与日志数据处理的领域，具体包括高性能计算、人工智能、大数据以及物联网等。

与英特尔提供的16 GB与32 GB XPoint存储器模块不同，三星方面并不会发布存储器模块形式的Z-SSD产品。

三星电子存储器产品规划与应用工程高级副总裁Jinman Han表示：“我们将继续开发下一代Z-SSD，旨在凭借更高的存储密度与更出色的产品质量提升竞争力，最终立足快速发展的高端SSD市场占据行业领先地位。”

根据我们掌握的情况，其中可能包括Z-SSD技术目前使用的SLC（一级单元）与即将完成的MLC（二级单元）版本。

三星方面指出，其将于今年2月11日至15日于旧金山召开的国际固态电路会议上展示新的Z-SSD及其相关技术。目前定价信息尚未公布，我们认为产品样品可能早已被交付至潜在原始设备制造商手中，而使用Z-SSD的系统则可能在今年晚些时候正式投放市场。