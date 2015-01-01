出现近30年的高端存储架构告诉你区块链技术的可行性

最近区块链是火得一塌糊涂。但是根据其基本特征，像是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等。又觉得是似曾相识。突然发现这不就是高端存储架构的概念吗？

最近区块链是火得一塌糊涂。但是根据其基本特征，像是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等。又觉得是似曾相识。突然发现这不就是高端存储架构的概念吗？

只不过区块链想做全球所有智能信息的点对点互联互通。

高端存储比较实际，只是做企业局部的数据的互联互通。

从上世纪90年代最早的高端存储诞生，（存储界认为1990年Symmetrix之父Moshe Yanai推出Symmetrix 4400是最早的高端存储），其核心就是要解决信息的高速、高安全、高性能的存储传输问题。

来来来首先看看下图经典的Symmetrix DMX架构，如果采用了这种架构，只要在这个架构里面数据的安全性绝对高（对应到区块链技术就是信任）。但是虚拟化的区块链不好想象，但是采用光纤连接的高端存储能看出什么问题了吧。

这种架构，存储领域称之为矩阵式直连，先说这种架构的优缺点，在对比区块链。

看看上面这两张图，12个点和24个点的互联互通数据连接和通信。优势是的前端和后端采取点对点直连，当点与点少的时候，优势明显，比如数据安全、敏捷、时延低，但是最大的缺点是可扩展性很差，无数的连接、无数的通信，这仅仅是几十个节点，就如此复杂的网络布线，当大到一定程度，大家想象一下，绝对是灾难。

区块链技术后期是不是也是这样？至少从区块链技术最火的比特币来看，已经呈现这种趋势，比如每解决一个比特币，消耗的资源越来越大，之前我的一个观点是，最后一个比特币的挖掘是不可能实现的，就算整个地球的所有能源消耗都挖掘不出来。

EMC和HPE 3PAR的高端存储架构设计理念

还有各个存储厂商的高端存储都采用了互联互通的架构。当然这种架构适合于企业领域，到今天的云计算、大数据发展，对于数据存储的需求，存储领域也在不断创新，推出分布式存储架构、或者全共享交换式架构或者智能存储架构。

华为的智能高端存架构设计理念

那么区块链会如何发展？目前区块链技术最核心的是解决信任的问题。为了解决这个问题，我们看到了的是牺牲了效率、消耗了更多的能耗。个人认为还是从高端存储的发展来看，或者从今天的数据中心发展来看，就是每个区块即使区块也是中心。

就像目前所有公有云厂商的数据中心，单个数据中心里面几万台小的“数据中心”。而在全球，又需要部署几十个未来还在不断增加的数据中心。那个这个数据中心站在全球角度来看就是一个区块。而走进这个区块里面，这个区块又是一个中心，因为里面有无数个区块。

因此对于区块链技术的应用，我个人认为是一种发展方向，但不会是唯一的选择。