希捷第二季度财报发布 固态盘市场战略受关注

截至2017年12月29日的三个月中，希捷的收入为29亿美元，去年同期为28.9亿美元，上个季度为26.3亿美元。

希捷在2018财年第二季度收入基本持平，利润下滑。

截至2017年12月29日的三个月中，希捷的收入为29亿美元，去年同期为28.9亿美元，上个季度为26.3亿美元。

该季度希捷的GAAP净收入为1.59亿美元，去年同期为2.97亿美元，下降47％，比2018财年第一季度的1.81亿美元下降12％。

该季度希捷产生了8.5亿美元的运营现金流和7.73亿美元的自由现金流。Wells Fargo高级分析师Aaron Rakers表示，现金流非常强劲，“高于我们此前预期的5亿美元和普遍预估的4.1亿美元”。

他还表示，收入和非GAAP每股收益超过预期。

上周，西部数据公布了同一季度创纪录的业绩。希捷如何包装这些沉闷的收入数字？

希捷公司首席执行官Dave Mosley表示：“12月份这个季度实现同比收入和盈利增长以及产生了大量现金流，这反映出希捷在存储解决方案组合方面的稳健执行和竞争力。”

希捷在2018财年第二季度的季度收入和GAAP净收入

盈利增长？一点点吧。所得税前利润为3.71亿美元，去年同期为3.10亿美元。

对西部数据产生了深远影响的美国新税法，再次被视为所得税从税前利润中剔除的一个原因。没有这部分的话，GAAP净收入可能会有所增长。

那为什么没有有效的收入增长呢？因为希捷没有售出足够多的磁盘驱动器。

该季度希捷的出货容量为87.5EB（西数的出货量为95.3EB）和4000万个硬盘（西数为4230万个），这两个数据都落后于西数。 Raker表示，希捷出货的大容量/近线驱动器总容量为35.1EB，同比增长62％。现在企业级硬盘为希捷贡献大约40％的收入。

其他磁盘驱动器细分市场都在下滑：

- 客户端硬盘出货容量为19.2EB，同比增长12％，客户端硬盘收入达6.7亿美元；同比减少4％

- 非计算硬盘出货容量为30.9EB，同比上涨15％，非计算机硬盘收入为8.6亿美元，下滑3％

- 任务关键型企业硬盘容量出货容量为2.4EB，同比下降8％（上个季度为-13.5％）。

Rakers表示，希捷的企业级硬盘总收入约为12亿美元，同比增长9％。这意味着来自其他驱动器细分市场的总收入或多或少地减少了9％，使收入持平。

未来呢？Mosley表示：“展望未来，我们将继续专注于运营卓越性，实现我们的财务和股东回报目标。”是的，但是要实现真正的增长呢？

Rakers表示：“随着成本降低已经接近尾声，我们仍然认为希捷高线增长的能力将成为投资者日益关注的焦点。”

有趣的是，希捷公司已经任命了两名新董事。Judy Bruner被描述为“作为财务负责人，在全球高科技行业拥有丰富的经验和职业成就”。

另一位董事Dylan Haggart，希捷称“自2016年以来，他以咨询顾问的角色一直是受董事会尊敬的贡献者，我们期待着他作为董事会成员继续发挥顾问作用”。Haggart是ValueAct Capital的合伙人，ValueAct Capital目前是希捷最大的投资者之一，持股比例为7.4％。

ValueAct也被认为是非常积极的投资者，可以识别那些看似不受欢迎的公司，或者那些正在经历重大转变的公司，并致力于改善这些公司。

与西部数据相比，希捷在固态硬盘市场几乎没有存在感，SSDS正在蚕食高端磁盘驱动器。不过据说希捷已经与东芝达成了闪存战略供应协议。观察人士正在期待着看希捷将如何利用这一协议，在整体SSD市场取得更大的份额。