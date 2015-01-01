慢半拍的思科公司终于宣布其“HyperFlex现可支持Hyper-V”

最近，思科方面推出了其HyperFlex超融合软件的新版本，并通过增添该软件对微软公司Hyper-V虚拟化软件的支持以表其热忱。

3.0版本的升级表明此前容器的部分承诺性功能已经生效。

最近，思科方面推出了其HyperFlex超融合软件的新版本，并通过增添该软件对微软公司Hyper-V虚拟化软件的支持以表其热忱。

HyperFlex3.0所进行的升级项目具体包括目前已可使用64节点的集群，并且该集群现已能够立足数据中心向外延伸100公里。此外，HyperFlex 3.0支持3.5英寸磁盘是基于旧版的又一补充，而这也意味着该软件现在拥有更大规模的存储能力。

另外，思科还给予了其多云管理平台——Intersight——权限以管理HyperFlex集群。

而Kubernetes的持久分卷则是另一补充项，该功能可在不同的集群——甚至不同的云环境中——实现应用程序的安装配置。

思科公司旗下的设计团队的确耗费了大量心力以研究HyperFlex，故而现在您能够在其平台上运行甲骨文、SAP、Splunk与微软的数据库。

这些新增的补充对于HyperFlex而言都极具价值，但其对于这些功能的需求却是在其他超融合软件供应商遥遥领先的刺激下产生的。Nutanix现已拥有大约7800家客户且早已实现了对Hyper-V的支持。戴尔-EMC旗下VXRail的消费客户大概有3000家，而VMWare方面也宣称其vSAN的消费客户多达10000家。然而，根据思科方面推出该款新版本的材料显示其目前的客户数量为“2400以上”，这一数据不仅反映思科公司在该领域的起步较晚，还表明以上所提及的部分功能以往都处于缺席状态。

现在，思科公司也只是凭借HyperFlex 3.0与其竞争对手在该领域再次处于同一起跑线上，而对于未来思科方面的特色产品——如本地40 GbE网络——能否助其突破重围以达到行业领先水平，我们拭目以待。