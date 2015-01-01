思科收购超融合基础设施初创公司Skyport Systems

思科近日宣布，计划收购Skyport Systems，这是一家成立5年时间的超融合基础设施提供商，此前获得了6700万美元的资金支持。

思科近日宣布，计划收购Skyport Systems，这是一家成立5年时间的超融合基础设施提供商，此前获得了6700万美元的资金支持。

Skyport的投资方包括Intel Capital、Alphabet Inc.的GV和Index Ventures。思科本身也在2016年为Skyport提供了3000万美元支持。

让思科对风投领域产生如此大兴趣的是Skyport的旗舰产品SkySecure系统，这是一个专门为运行最敏感应用而设计的平台，该平台将计算、存储和网络组件整合到一个“硬化”的机箱中，Skyport表示该机箱可以承受高温。SkySecure还具有内置加密模块，用于加密内部运行的应用。

据Skyport介绍，该设备将每个工作负载运行在一个专用的虚拟隔间中，将其与外界隔离开来。只有经过预先核准的应用请求才会被接受，而这些来源必须符合执行某个行动的某些条件。此外，所有活动都会被记录下来，以帮助公司寻找出潜在的未经授权的活动。

Skyport将该系统定位为一个更方便的替代方案，不需要从头开始创建安全的应用环境因为这需要企业将不同的硬件和软件组件组合到一起。Skyport公司首席执行官Art Gilliland在去年11月份表示，预计2017年销售额将同比增长300％。

这无疑也反映在了思科的报价中。思科并没有对外透露这笔交易的价值，但表示将“利用Skyport的知识产权、丰富的软件和网络专业知识，以加速跨多个思科产品组合的优先领域”。

然而，现有的产品似乎无法保留。“令人遗憾的是，目前的产品不会继续下去，”Skyport产品负责人Nils Swart今天早上在推特上写道。“真心希望这个技术真的能够在（新）思科产品中找到一席之地。”

以思科收购的普遍模式来看，思科可能会决定将SkySecure的部分功能延续到自己的超融合设备中。通过收购获得的技术也可以补充思科的网络安全产品。思科最近收购的一家公司就是这种情况，6月份思科收购了威胁检测服务提供商Observation Networks Inc.，这有助于加强思科的Stealthwatch网络监控平台。