 对于SATA固态硬盘，美光公司表示可靠性应为客户首要需求

美光方面的SATA制造工艺由32层更新至64层3D NAND，但其最大容量仍保持不变。

美光方面的SATA制造工艺由32层更新至64层3D NAND，但其最大容量仍保持不变。

比特流——美光5200 SATA连接器，速度可达每秒6 Gbit。

美光公司期望能够提高其产品声誉——为此，该公司选择采用具有两个版本的5200产品系列替换了之前具有三种型号的5100 SATA固态硬盘，借此将平均无故障时间从200万小时延伸至300万小时，从而增强了该系列产品的可靠性。

此前2.5英寸的5100 SATA固态硬盘采用32层TLC 3D NAND工艺制造，具有以下三种型号：Eco（高容量）、Pro与Max（更长耐用性）。而新版5200——5100的更新版——则是选择采用64层TLC 3D NAND工艺制造，最大容量仍为7.68 TB。此外，5100与5200固态硬盘均采用每秒6 Gbit的SATA接口。

另外，5200舍弃了Max这一型号而保留了Eco与Pro版本，而美光方面决定将继续出售5100的Max版本以满足客户对于高耐用性的需求。

5100产品中一款容量较低的M.2型号也随着5200的出现而就此沉寂。

7纳米制程的2.5英寸美光5200 Pro SATA固态硬盘

5200 Eco版本的容量范围为480 GB、960 GB、1.92 TB、3.84 TB与最大7.68 TB——与5100 Eco的容量范围保持一致。

5200为何没有扩容？

美光公司的5100与5200产品经理Matt Shaine表示：“我们为5200选择了5100最受欢迎的容量配置。而不可否认的是，发布时间与性价比也存在一定影响。”

此外，美光方面认为需要8 TB以上容量的客户会转向选择NVMe驱动器。

美光公司的EMEA（欧洲、非洲与中东地区）高级市场开发兼营销经理Nicolas Maigne接受采访时表示：“目前市场实际所需的最大容量为8 TB，而非更高的容量配置。并且，现在市场中大部分的容量配置仍集中于2 TB。”

旧版5100与新版的5200性能水平大致相同。两款产品性能的差别主要在于5200 Pro整体的随机写入性能表现更佳，达到了32000 IOPS；容量配置为480 GB的5200 Eco更是达到了33000 IOPS，而当其容量配置为7.68 TB时，IOPS数值则会降低至9500。

综上所述，美光方面声称其5200比其他企业的SATA固态硬盘——诸如英特尔公司的S4500、三星公司的PM863a、西部数据公司的SanDisk CS Eco G2以及东芝公司的HKR4——具有更好的性能表现。

依据每日全盘写入次数（DWPD）评估规定，5100 Eco、Pro与Max的评分依次为<1、1-3与5 DWPD，而5200 Eco的评分<1，5200 Pro则<2，且以DWPD评分细则来看，5200的耐用性整体呈现下降趋势。

耐用性、容量与可靠性

那么，5200的耐用性为何也未曾得以加强？

对此，Shaine解释称企业SATA驱动器的市场目前已分化为两种使用情况：其一即是可实现1 DWPD的读取密集型驱动器；其二则是评分为3-5 DWPD的混合型驱动器。

5200 Eco与Pro驱动器是专为读取密集型用例而设计。

美光方面表示5200是针对关键业务虚拟化工作负载——此类工作负载会削弱硬盘性能表现——的成本优化型固态硬盘，而期望通过硬盘赢得市场份额才是其目标所在。此外，这类产品均为热插拔固态硬盘并具有AES 256位加密技术，而Flex Capacity功能足以让客户（OEM）改变驱动器的耐用性、性能表现与容量配置以适应其所需的工作负载。

该公司声称，SATA固态硬盘平均拥有200万小时的MTBF等级，因此5200的可靠性提升了50%，达到了300万小时。并且在其他同类驱动器的年度故障率为0.44%时，5200的年度故障率为0.29%，为行业最低。

最后，为何选择增强可靠性？Shaine表示，这是美光公司向市场表现其产品独特性的机会。对此，Maigne补充称美光方面希望推动该行业向上发展，远离其200万小时的MTBF定位点，并且客户也更偏好于可靠的驱动器。

Shaine声称：“在产品5100的整个生命周期中，美光方面认为其可靠性能够优于最初设定的标准，而该目标的实现需要高标准的制造工艺与足够优良的设立方案。所以美光公司致力于将可靠性提升至300万小时，而这在5200上得到了完美体现。”

以上即是5200的主要卖点，而除此之外，在随机写入IOPS方面，5200 Pro的性能表现也优于5100 Pro。

在低于8 TB容量的读取密集型企业SATA SSD级别，客户的首要需求即为可靠性，而不是耐用性。这也是5100 Max无法与5200相提并论的原因。