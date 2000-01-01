Veeam收购面向AWS的IaaS初创公司N2WS

Veeam宣布以4250万美元现金收购了IaaS初创公司N2WS，其董事会成员包括Veeam联合创始人兼总裁Ratmir Timashev。

Veeam宣布以4250万美元现金收购了IaaS初创公司N2WS，其董事会成员包括Veeam联合创始人兼总裁Ratmir Timashev。

Veeam表示，N2WS是AWS的云原生企业备份和灾难恢复的主要提供商，而AWS是主要的公有云备份和灾难恢复IaaS供应商，因为它拥有44.2％的IaaS市场份额。

N2WS主要的产品是在2013年11月推出的Cloud Protection Manager（CPM），通过使用本地Amazon快照，可以一键式恢复EC2实例。旗舰客户包括可口可乐、Southwest、思科、戴森、Oracle和和哈佛大学。

该公司由首席技术官Wolloch和业务发展副总裁Ohad Kritz于2012年创立。首席执行官Jason Judge在位于佛罗里达州西棕榈滩的美国总部工作。研发中心位于以色列海法市，在爱丁堡有一个英国办事处。

N2WS已经有两轮融资，分别是20217年1月和2017年5月。第一轮是来自特拉维夫的Microsoft Accelerator的非股权援助，可能大约200万美元；第二轮由全球私募股权和风险投资公司Insight Venture Partners和另一位投资者领投，现金数额都保密。

我们猜测第二轮融资的规模可能在1000万到2000万美元之间。

Jason Judge在5月份融资的时候开始担任首席执行官，取代了Uri Wolloch。Ratmir Timashev加入董事会。N2WS公司表示将在西棕榈滩开设一个新总部。Andy Langsam还加入了N2WS公司担任其首席运营官。显然N2WS已经准备好进行大规模的扩张，几个月后宣布在英国开设办事处，进一步在EMEA市场扩张。

Veeam告诉我们， 2017年N2WS的收入增长了102％，进一步增长的前景看好。据Gartner*预计，到2022年IaaS市场将达到880亿美元。

去年5月，Veeam在N2WS进行第二轮融资的时候推出了Veeam Availability，这也是通过与N2WS合作实现的。Veeam也在意料之内地加入了第二轮融资，到没有透露金额是多少。

Veeam将可以使用N2WS的技术和研发力量，将面向AWS的基础设施即服务（IaaS）数据保护工具集成到Veeam Availability Platform中。

现有的Veeam客户将受益于即将推出的N2WS Cloud Protection Manager（CPM）特别优惠包和激励措施。

N2WS将作为一个独立的公司运作，保留现有的办公室，保持其品牌名称，成为一家“Veeam公司”。Jason Judge将继续担任N2WS首席执行官，其他包括销售、市场营销、研发和客户服务在内的所有团队将保留。

N2WS产品将通过Veeam的联盟和53000多个渠道合作伙伴推向市场，私募股权支持者也会对这次收购感到高兴。Veeam此举也证明，云备份领域真的很热，很热，很热。

* Gartner：预测分析：全球公有云服务2017年2季度更新。日期：2017年9月