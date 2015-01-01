Gartner：2018年全球半导体收入预计增长7.5%

据Gartner称，预计2018年全球半导体总收入将达到4510亿美元，相比2017年的4190亿美元增长7.5%。这相当于之前Gartner预计2018年增长4%的近一倍。

据Gartner称，预计2018年全球半导体总收入将达到4510亿美元，相比2017年的4190亿美元增长7.5%。这相当于之前Gartner预计2018年增长4%的近一倍。

Gartner首席研究分析师Ben Lee表示：“2016年下半年内存领域有利的市场条件持续到2017年，并有望在2018年得到延续，这是对半导体收入的巨大推动。Gartner已经将2018年的预期提高了236亿美元，其中内存市场占到了195亿美元。DRAM和NAND闪存内存的价格增长正在推高整个半导体市场的预期。”

然而，价格上涨将对关键半导体需求推动因素的系统厂商带来利润压力，包括智能手机、PC和服务器厂商。Gartner预测，零部件短缺、材料成本上涨以及由此产生的平均销售价格（ASP）上涨等因素，将使得2018年形成一个动荡的市场。

尽管Gartner上调了对2018年的预期，但是2018年的季度增长预计将回归到更为正常的模式，今年第一季度将出现5%上下的环比下滑，然后在2018年第二和第三季度出现复苏和增长，第四季度出现小幅下滑。

1月3日，涉及到所有微处理器厂商的安全漏洞被曝光，这影响到几乎所有类型的个人计算设备和数据中心计算设备。虽然这是一个难以实现的安全漏洞，但这种高影响力的安全问题不容忽视，而且必须得到解决。

Gartner研究总监Alan Priestley表示：“目前缓解这个问题的解决方案是通过固件和软件升级，这可能会对处理器性能造成潜在的影响。这在短期内可能会导致对高性能数据中心处理器需求的增加，但是Gartner预测从长期来看，微处理器价格将会被重新设计，减少以软件方法缓解这个问题所带来的性能影响，并限制长期的预期影响。”

以存储为例，2018年半导体市场预计增长4.6%（2017年是9.4%），FPGA、光电子、ASIC、非光学传感器等技术在半导体设备类别中领跑。

另一个推高2018年预期的重要设备类别是应用专有标准产品（ASSP）。ASSP的预期增长受到了游戏PC中显卡和高性能计算应用预期增长、汽车内容广泛增加以及有线通信预期上调的推动。

Lee表示：“近年来，半导体厂商参差不齐的表现表明了内存市场的不稳定性，在2017年增长了22.2%之后，全球半导体收入将恢复到2018年的个位数增长，2019年内存市场的调整将导致收入略有下降。”