新一代存储技术推动未来大数据
西部数据网络研讨会 2018年2月1日 14:30-15:30点击报名
当今的大部分数据的来源已经转变为自动驾驶汽车、机器人和机械传感器、监控系统等等，全球生成的数据量猛增。基于市场需求，西部数据研发全新的革命性存储技术“微波辅助磁记录”(Microwave-Assisted Magnetic Recording，简称MAMR），改进了能量辅助记录技术，使用了“自旋转矩振荡器（Spin Torque Oscillator，简称 STO）”以生成微波频率。STO位于磁头写入极附近，产生允许在较低磁场下将数据写入垂直磁记录介质的电磁场。据内部测试表明，MAMR技术比目前可用的最佳PMR磁头表现出更高的增益。那么，这项技术目前的采用率如何？我们邀请将西部数据集团解决方案高级顾问叶扶军一起与大家分享对硬盘技术的一些看法。
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叶扶军
解决方案高级顾问（西部数据公司）
叶扶军先生在数据中心计算和存储平台技术应用 领域拥有十年以上工作经验。
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