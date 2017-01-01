企业名片

关于西部数据公司：

我们推动数据繁荣, 缔造辉煌成就。西部数据公司提供创新的存储技术和解决方案，能让用户创建丶保存丶获取丶体验和改变日益增加的数据多样性。从高级数据中心丶移动传感器到个人设备，数据无所不在，我们提供业界领先的解决方案来探索数据的可能性。西部数据公司以数据为中心的解决方案在G-Technology，HGST，闪迪，Tegile，Upthere和WD品牌下进行销售。

本期嘉宾 叶扶军

解决方案高级顾问（西部数据公司） 叶扶军先生在数据中心计算和存储平台技术应用 领域拥有十年以上工作经验。

关于西部数据公司：

我们推动数据繁荣, 缔造辉煌成就。西部数据公司提供创新的存储技术和解决方案，能让用户创建丶保存丶获取丶体验和改变日益增加的数据多样性。从高级数据中心丶移动传感器到个人设备，数据无所不在，我们提供业界领先的解决方案来探索数据的可能性。西部数据公司以数据为中心的解决方案在G-Technology，HGST，闪迪，Tegile，Upthere和WD品牌下进行销售。