2018年八大存储厂商如何应对业界挑战？

2018年所有主要的存储厂商都面临三大挑战：提供更快数据访问的新技术，旨在围绕他们自己打造一个商用抽象层的数据管理提供商，以及想要排挤出这些存储厂商的公有云和公有云垂直堆栈提供商。

2018年所有主要的存储厂商都面临三大挑战：提供更快数据访问的新技术，旨在围绕他们自己打造一个商用抽象层的数据管理提供商，以及想要排挤出这些存储厂商的公有云和公有云垂直堆栈提供商。

让我们来看看这8家主要的存储厂商——Dell Technologies、HPE、Huawei、IBM、NetApp、Nutanix、Pure Storage、Hitachi Vantara，此外还有初创公司Kaminario以及Infinidat。

新技术包括具有高速网络存储访问的NVMe over Fabrics、存储级内存（SCM）、QLC闪存。人工智能和机器学习将被几乎所厂商用来改善存储产品管理，但是ReduxIO、WekaIO和StorageOne等初创公司的存储访问堆栈重写还很新鲜，以至于还没有重要的、关于得到市场接受的信息，让我们了解它的重要性如何。

商品化抽象层提供商以主数据的形式覆盖所有存储，或者Cohesity、Actifio等厂商覆盖的二级存储，以及二级存储保护和治理等，像Druva、Rubrik和Veeam这样的初创公司。他们的噱头是，你是用他们的产品来优化存储，必然结果就是存储系统成为一个商品化的、更低的堆栈组件。

容器化也在影响着存储使用的方式，但是还不清楚总体效果如何，所以我们这里先忽略这项技术。

广泛地说，共享的外部阵列存储正在收到Server SAN/超融合基础设施（HCI）系统的挑战，性能密集型的边缘案例（如HPE和横向扩展文件存储）受到HCI的冲击要小一些。

如何评价这几家主要的存储提供商？

Dell Technologies

Dell Technologies在这三大趋势下得到了很好的保护，因为它有自己的HCI和垂直堆栈产品。的确，Dell Technologies正在大力推动HCI，并且有构建在HCI之上的垂直堆栈产品，此外在横向扩展文件存储领域还有Isilon。

不太容易竞争的领域是数据管理。戴尔的竞争似乎并没有让Actifio、Cohesity、Druva、Rubrik和Veeam的增长率减少。

由于拥有了DSSD的经验（NVMe over Fabrics），所以Dell在这个上面提及的新技术领域有所涉足，此外服务器业务也让戴尔比较了解存储级内存理念。Dell的XtremIO还可以加快SCM和QLC闪存的发展速度，因为对于这些技术的提供商来说Dell是一个重要的潜在OEM渠道。

对戴尔来说挑战可能是在垂直堆栈领域。Dell EMC的Chad Sakac认为，缺乏垂直堆栈战略的提供商可能面临着行业整合，正如SDN和HCI领域发生的那样。

HPE

HEP因为Machine研究项目以及表现突出的服务器业务，所以也非常了解SCM技术。HPE在去年收购了SimpliVity，在HCI领域也很活跃。此外HPE还在2017年将Nimble的存储阵列产品收入囊中，提供了一个3PAR的替代选择，可以说是业界最好的阵列管理技术Infosight也被扩展到3PAR中。

HPE表示，HCI是实现完全可组合式基础设施这条路上的一个停靠点，在Synergy产品线中有很好的定位。其理念是，垂直堆栈上层应用部分运行在硬件和系统软件组件上，并从公共资源池中进行动态编排和实例化。

每个堆栈不是由单独定义和集成的组件集构建而成。HPE提出，你可以通过HPE的组合式基础设施打破虚拟孤岛。

华为

不断崛起的中国巨头华为采取了不同的方式，提供更快速的数据访问阵列，基于硬件加速和NVMe over Fabrics和存储级内存。如果这能取得成果的话，华为可能会拥有更高速的存储阵列，和更强大的HCI产品。

我们的看法是，华为与数据管理软件公司的合作的机会，应该积极主动一些。

不过，华为在公有云领域比除了IBM之外的其他存储厂商更为积极，后者已经拥有了自己的云服务。

华为正在构建自己的公有云，并利用区域电信合作伙伴管理来实现这一点。

IBM

在多年下滑之后，IBM终于在2017年实现了存储业务的增长，这主要是受到了闪存阵列硬件增长的推动。IBM将NVMe over Fabrics融入它的POWER服务器系统，此外还通过与Nutanix达成协议涉足HCI领域。

FlashSystem 900全闪存阵列也涉及采用NVMe over Fabrics。IBM将其POWER服务器产品线与中间件捆绑，打造的垂直堆栈后端可连接到IBM的公有云。这应该会吸引来那些没有固定在x86服务器上的客户。

与华为一样，IBM似乎对于数据管理新兴厂商的崛起也没有做出太大的反应。我们推测2018年这方面可能会进行一次收购，让IBM能够在数据管理方面拿出一个例子，相当于Diligent、XIV或者Storwize那样的收购。

NetApp

进入2018年的NetApp竞争力要比过去几年强很多。NetApp通过支持SolidFire的产品涉足Server SAN/HCI领域，NVMe和SCM技术领域也有很好的涉及。

整个Data Fabric架构有很好的针对公有云的定位，2017年微软Azure ONTAP也赢得了惊人的成绩。

我们想知道NetApp是否会在2018年推出一款可调度ONTAP、SolidFire、StorageGRID和E系列阵列的Data Fabric产品，并提供某种全面管理功能。

Nutanix

Nutanix已经走在了HCI提供商的前列，并且正在迅速转型成为一家垂直堆栈提供商。Dell EMC预期着凭借自己的HCI产品——ScaleiO、VxRail和VxRack——赶超Nutanix。

Dell EMC融合平台和解决方案总裁Chad Sakac表示：“VxRail和vSAN不仅有更多的客户，更多的收入，而且增长率也是第二名、第三名厂商的很多倍。最近，我们实现了VxRail同比149%的增长，以及VMware vSAN同比180%的增长。”

“这看起来像是一场齐头并进的比赛——以Dell EMC和VMware为动力的HCI领跑，我们合作伙伴Nutanix很接近，其他人则在其他的阵营。”

Dell EMC是否会在2018年底凭借ScaleIO/VxRail/VxRack产品赶超Nutanix，而且Nutanix仍然会强劲增长（只是增幅不如Dell EMC那么大），把其他HCI提供商如HPE、思科也许还有NetApp远远甩在身后。

值得注意的是，Nutanix正在转型成为一家软件提供商，让自己直接远离了NVMe和SCM等硬件技术，未来Nutanix将依赖硬件合作伙伴来做硬件方面的事情。

Pure Storage

Pure Storage是一家共享的、全闪存的、外部阵列提供商，没有涉足HCI领域。但是Pure Storage确实在积极推动NVMe over Fabrics，并任命了新的CEO。FlashBlade的开发中可能会很好地采用QLC闪存，如果以可用芯片形式出现的话。

Pure Storage没有直接涉足数据管理软件领域，但是它在数据管理方面有合作伙伴例如Cohesity。

Pure Storage基本上是一家拥有双产品的野心勃勃的公司。如果它也开始HCI的研究项目，我们一点也不觉得意外。

Hitachi Vantara

去年，HDS回归整个日立公司，与Pentaho和另一部门合并，成为专注于物联网和分析的Hitachi Vantara公司。

物联网这股热潮可能会加速Hitachi Vantara存储产品的销售，同样地，因为存储只是物联网边缘系统很小的一部分，而且Hitachi Vantara并没有将大部分存储转向物联网核心数据中心，所以这部分也可能会放缓。

我们静观其变。

Infinidat

Infinidat正在通过内存缓存、软件、磁盘驱动器容量存储涉足本地高端阵列领域。

Infinidat没有HCI或者全闪存产品，也没有涉足数据管理。

所育这些可能会有所改变。如果带有企业级可靠性的QLC闪存驱动器出现，Infinidat可能就将其作为一个存储层。

HPE也可能会发现高端战略有漏洞，XP（OEM自日立）以及3PAR系统不适合未来发展，寻求收购更好的技术。除了Infinidat，还有谁更合适的呢？

未来12个月对于Infinidat将是值得期待的。

Kaminario

Kaminario在NVMe驱动器和框架方面有很好的举措。Kaminario是一家共享外部存储闪存阵列提供商，并不涉足HCI或者Server SAN领域，也没有一款垂直堆栈产品，也没有公有云战略。

同时Kaminario也在这个不断下滑和整合的市场中面临严峻的竞争形势。

类似的存储初创公司例如Nimble和Tegile，都已经投入了大厂商的怀抱。Tintri还在挣扎。新进的初创公司例如Apeiron、E8、Excelero、WekaIO等公司也在和Kaminario展开竞争，它必须证明自己可以超过这些公司成为像Pure Storage和Nutanix那样的独立厂商。

Kaminario的NVMe技术看起来独特而实际，并且得到了充足的资金可以进一步发展。