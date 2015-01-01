梭子鱼利润创新高 收购电子邮件安全公司PhishLine

备份和安全厂商梭子鱼（Barracuda）在2018财年第三季度实现了作为一家上市公司三年半以来的最高利润。

备份和安全厂商梭子鱼（Barracuda）在2018财年第三季度实现了作为一家上市公司三年半以来的最高利润。

该季度梭子鱼的收入为9470万美元，同比增长7%，环比增长40万美元。净收入为780万美元，上个季度为160万美元。

订阅收入增长到7730万美元，比去年的6830万美元增长了13%，占总收入的82%，一体机收入缩水到1750万美元，去年同期为2050万美元。

最后时刻的利润大涨让私募股权买家印象深刻？

截止2017年11月30日，活跃订阅用户数增长16%至36万，按照美元计算，订阅用户的年续订率为101%。

梭子鱼被私募股权公司Thoma Bravo以16亿美元收购，该交易预计在2月底完成。

1月3日梭子鱼收购了PhishLine公司，该公司提供数据分析和报告以防范黑客攻击。

梭子鱼公司首席执行官BJ Jenkins表示：“梭子鱼安全技术与PhishLine能力的结合，让我们有机会提供整合的、适应性的安全培训旨在防止电子邮件安全威胁。”

这一点令人好奇，因为那些寻求私募股权所有的公司通常会等待新的所有者来重塑和激励公司。然而，这次收购，再加上同月公布的收购云归档公司Sonian之后，梭子鱼宣布进入私有化。

Thoma Bravo一定知道了这两笔交易并且批准了。在Thoma Bravo下梭子鱼应该会有很好的发展，后者正在进行积极的扩张。

PhishLine公司的15名员工将加入梭子鱼，交易价格未透露，但我们认为不到1000万美元。