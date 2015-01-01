知情人士：今年Dell将加强与VMware的数据保护集成直指Veeam

Dell EMC正在加强与VMware在今年晚些时候发布新的数据保护产品组合进行技术集成，旨在从竞争对手Veeam那里赢得市场份额。

Dell EMC正在加强与VMware在今年晚些时候发布新的数据保护产品组合进行技术集成，旨在从竞争对手Veeam那里赢得市场份额。

有消息人士表示，Dell方面的产品发布预计是在2018年早些时候，这些产品将让VMware与Dell EMC的数据保护套件之间连接更加紧密，加速缩小Dell与Veeam之间的差距。

一位知情人士表示：“VMware的建立是为了成为行业标准，因此必须能够与所有厂商进行合作。在产品方面，能够与Dell EMC合作是更好的。VMware与Dell之间的整合应该比其他厂商更好。”

“Veeam首席执行官Peter McKay正好来自于VMware。所有他了解这些人，了解这些厂商。现在Dell EMC将做得更好。”

Veeam主要是面向云和虚拟化环境开发数据保护技术，它与VMware围绕vSphere等产品建立了技术合作伙伴关系。Veeam公司的很多高管都是来自于VMware，例如现任联合首席执行官、总裁Peter McKay，以及渠道销售副总裁Kevin Rooney。

有消息人士表示，自从Dell在2016年以670亿美元收购了EMC以来，Dell就一直谨慎地对待加强集成这件事，避免让Veeam这样与VMware有合作关系的厂商感到不安。

VMware首席技术官Ray O'Farrell表示，Dell和VMware的技术合作伙伴关系将在2018年有所加强。

“你已经看到了围绕vSAN、vSAN ReadyNodes和VxRail有了一些很好的集成和合作伙伴关系。我认为，我们可能将继续加强这些合作，可能还会在其他领域也加强合作。具体来说，围绕数据保护，Dell现有的很多产品已经支持在这些环境下工作，我们将进一步整合它们。”

O'Farrell强调说，即使VMware更紧密地与Dell Technologies进行集成和合作，双方“都有非常强烈的意愿在整个行业中保持良好的平台级生态系统。”

O'Farrell表示：“这是一个有趣的权衡，但是我们认为保持这个生态系统既强大又非常开放，这一点是很重要的。”

Dell EMC数据保护产品营销副总裁Ruya Atac-Barrett在声明中表示，虽然无法评论其产品路线图，但是“客户和合作伙伴应该知道，我们理解他们VMware技术与Dell EMC数据保护产品之间无缝集成的需求，并将不断进行完善和加强。”

“这种方式让我们远离竞争对手，让我们能够在数据保护产品组合中提供世界级的技术。”

截至发稿，Veeam并没有对此作出评论。

一位来自Dell和VMware解决方案提供商的高管表示，他预计从竞争的角度来说，2018年Dell将更多地利用VMware。

“Dell CEO Michael Dell和Dell Technologies是有竞争力的，他们主导了真么多的市场，所以让Dell产品和VMware产品之间的合作比其他人更好，不仅是有道理的，而且最终会变成现实。VMware现在为Dell所有。他们现在需要更多地利用这一点。”

Veeam最近公布2017年得到8.27亿美元的订单，创下新高，同比增长36%，企业销售增长62%，规模超过100万美元的交易增长500%。现在Veeam的装机群大约是28200个客户，通过联盟合作伙伴关系推动了超过1亿美元的总预定收入。