管理上百个虚拟桌面，印刷行业巧用NAS实践虚拟化

提高资源的利用率、简化系统管理、实现服务器整合，让IT对业务的变化更具适应力也让每一个人的工作更轻量化--这就是虚拟化。

提高资源的利用率、简化系统管理、实现服务器整合，让IT对业务的变化更具适应力也让每一个人的工作更轻量化--这就是虚拟化。无论是制造业、金融业还是服务业，越来越多的企业采用虚拟化来应对快速变化的商业世界，然而，对于IT运维人员而言，虚拟化远远不是在电脑里装一个软件那么简单，更确切的说，它是一柄双刃剑！

一方面是企业可以据此实现敏捷生产、精益运营和高效灾备；另一方面，虚拟化总体规划和系统管理的不足、虚拟机负载过重、测试环节的缺失也往往让企业疲于奔命。

优化运营效率，降低运营成本、并提供具有性价比的文件存储、异地备份、虚拟化管理和不间断运行保障，搭配群晖NAS的深圳贤俊龙彩印有限公司的虚拟化应用实践，给每一家期望优化虚拟化管理的企业提供了良好的启示。

深圳贤俊龙彩印有限公司是一家综合性的彩色印刷与包装材料生产企业，提供包括设计、打样、生产在内的一站式服务。其总公司在深圳，另外在广州、青岛设有分公司。

在目前企业的虚拟化环境中，管理着约100个虚拟桌面，而背后虚拟化管理所产生的双刃剑效应也显而易见。

优化IT资源利用率的同时，增加了统一管理的难度与成本问题

助力轻量化办公的同时，海量数据的备份与同步问题

快速灵活的部署以应对企业发展需求的同时，带来虚拟化容灾能力的大挑战

为此，深圳贤俊龙彩印有限公司采购了群晖NAS作为虚拟化与存储管理设备，组建了约80TB的存储空间，应用于深圳、广州、青岛等分公司。具体实施方案如下：

深圳总公司：RS3614xs用于60台VM虚拟桌面存储及VM虚拟存储；RS2416+、DS2411+、DS1513+、DS509+用于文件存储及备份。

广州分公司：RS2416+用于40个虚拟桌面存储。

青岛分公司：RS2416+用于文件备份及存储。

谈及为何选择群晖NAS，深圳贤俊龙彩印有限公司网络工程师坦言：应对虚拟化管理的双刃剑效应，选择群晖NAS主要考虑统一管理、运维效率、稳定性、性价比等方面，在实际应用的具体表现为：

统一的管理与部署--Synology中央管理系统（CMS）

对于企业的虚拟化部署工作而言，如果在部署后没有重视并实施具体的管理方法，可能会导致虚拟环境产生性能问题，并给IT人员带来无尽的新的头疼问题。比如，在容量、性能、配置或自动化部署和管理方面，虚拟化容易成为一系列新问题的导火索，反而违背了优化IT资源利用率的初衷。

而通过Synology CMS（中央管理系统），可以高效便捷的管理多个Synology NAS服务器，即使足不出户，也能够在一个界面上管理多台NAS，一目了然监控所有NAS服务器的状态。

既可以通过资源监视器关注所有Synology NAS的CPU、内存、磁盘和卷的性能，查看所有任务并管理当前已连接以及正在使用系统资源的用户；也可以通过存储空间分析器查看卷和共享文件夹的使用情况、磁盘使用趋势。同时，CMS中的日志中心可以高效率的查找各类网络活动日志。

在深圳贤俊龙彩印有限公司的实际应用中，通过创建批量编辑服务器组设置的策略，让每台服务器都能够保持最新状态并提高管理的效率和灵活性。确保整个虚拟化策略的持续管理与优化。

当然，对于贤俊龙公司的实际工作而言，他们的硬件资源分配都不是一成不变的。例如，虚拟桌面适合客服人员或订单文员，因为他们可能仅需要用到几个应用。相对的，市场部、设计部的工作人员可能就需要更多的计算资源来使桌面虚拟化支持其业务。

解决存储的高负载--Synology用于虚拟化的存储

在深圳贤俊龙彩印有限公司的实际应用案例中，通过加载SSD的群晖NAS来运行虚拟服务器，这一方面得益于群晖RS3614xs配备的英特尔酷睿双核3.4Ghz CPU、最高扩充至32GB内存、以及支持 10 GbE 网络传输速度的存储设备，大大提高了传输效能。另一方面，群晖提供的存储解决方案也已支持了大多数提升工作效率的虚拟化解决方案，本案例中，贤俊龙公司采用的是VMware虚拟化方案。

使用RS3614xs配置5块SSD做缓存，性能显著提升，稳定运行服务器虚拟化；另外，通过Synology Snapshot Replication还能够创建多达256个应用程序一致性LUN快照，确保在VMware上运行的虚拟机数据和状态一致，并支持启动灾难恢复。而当主服务器发生故障时，还可以实时迁移虚拟机，以避免中断生产程序造成的损失。

当然，群晖NAS不仅能够支持和运行虚拟化，它本身对于文件管理、数据存储等方面也有不错的表现。众所周知，企业选择桌面虚拟化，一方面是能够优化IT的资源利用，一方面也能够实现企业的高效、敏捷运作与轻量化办公。NAS作为企业内部的文件存储与管理系统，手机、平板、PC；Windows、MAC OS、Linux的多终端、多系统的支持性，本身就能够给办公带来较大的便利性，帮助企业员工更高效的处理各类事务。

与此同时，考虑到企业内众人每天使用ERP、MES、OA、Mail等系统所产生的每天约80GB的数据，通过群晖Hyper Backup等备份套件，可以较快地将数据异地备份到远程NAS或是公有云，在本案例中，Hyper Backup相当于给所有数据购买了一份数据安全险，面对多地共同产生的各类数据，它可以设置灵活的备份计划，考虑到彩印业务的工作时间贤俊龙将备份计划安排在深夜进行，而且，使用传统的备份方式往往造成数据不必要的重叠与冗余，Hyper Backup不仅会存有多个数据备份版本，以保留重要的信息并易于跟踪和还原，还能够较大的提升备份的效率。

得益于RS3614xs支持的10Gbe网络传输速度，每天在深夜完成异地备份，大约只需2小时，相当于12MB/s的备份上传速度，确保了数据的实时同步与保护。

容灾保护--确保虚拟机关键业务的高可用性

目前，对于普通服务中断所造成的损害，仍有多数企业无法应对，并且对丢失的数据也无法进行完整恢复，为此造成大量运营成本损耗和繁复的IT后续工作。虚拟化的目的从来不是"炫技"，面对硬件故障、人为错误或系统故障所造成的服务意外中断，不间断的运行是降低运营与时间成本的重要目的。

在深圳贤俊龙的虚拟化实践中，群晖的Synology High Availability（SHA）对于缓解服务意外中断等方面的表现也颇受好评。简单来说，SHA就是将2台NAS组建一个High-Availability集群，一个用作活动服务器，一个用作备用无源服务器。既有实时的数据镜像机制确保在硬件发生故障不久就能访问所有数据，也有自动故障转移来尽可能延长服务正常运行时间。

借助实时数据复制，SHA可以在需要时恢复虚拟化环境中大多数正在运行的服务。

Antivirus Essential病毒防御，数据是企业的生命，病毒却好像是"肿瘤"，群晖定期检查并提示风险信息的病毒防御功能，相当于NAS自带的杀毒软件，再加上群晖的可定制化备份功能，哪怕遇到勒索病毒也能快速保护数据。

统一管理、针对存储高负载的智慧解决方案以及容灾保护，这是群晖为深圳贤俊龙彩印有限公司虚拟化部署工作所提供的解决方案，既让IT运维的管理成本大幅降低，也提高了虚拟化工作的风险应对能力。

根据统计，目前虚拟化技术已达到50%的普及度，群晖NAS作为企业虚拟化工作背后的"管家"、"银行"和"镖局"，相信也将在整个虚拟化市场中发挥越来越大的作用。