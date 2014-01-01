市场需求刺激Micron收入大涨，但3D XPoint地位很纠结

市场对其移动、服务器和SSD产品的需求迅猛增长，使得内存和闪存制造商Micron又取得了出色的季度业绩，这也是市场希望持续变革的一个信号。

市场对其移动、服务器和SSD产品的需求迅猛增长，使得内存和闪存制造商Micron又取得了出色的季度业绩，这也是市场希望持续变革的一个信号。

Micron表示，在2018财年第一季度的收入为68.3亿美元，同比增长71%，环比增长10.8%。GAAP净收益为26.8以美艳，去年同期和上个季度分别为1.8亿美元和23.7亿美元。

下面这个季度结果图表显示了6个季度的增长趋势。

Micron季度收入和净收益历史数据

Micron公司总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示：“Micron强劲的财报结果主要是受到了移动、服务器和SSD应用收入环比双位数增长的推动，此外毛利率和利润率都有所提高。”

他在财报电话会议上表示，这个结果“展示了Micron公司持续强大的执行力，市场环境反映出内存和闪存存储的战略重要性，以及供需基本面的健康状况。”

他说，在云和传统企业数据中心市场都有强劲的需求，DRAM在计算中的稳定增长，移动收入创下新高，以及家庭自动化、边缘计算设备、自动驾驶和图形方面都有所增长。

Micron首席财务官Ernie Maddock表示：

- 计算和网络业务部门在该财年第一季度的收入为32亿美元，环比增长13%，相比去年同期翻了一番，这主要是受到了服务器内存内容增长的推动。

- 存储业务部门收入环比增长7%达到14亿美元，这主要是受到了SSD销售显著增长的推动。从同比来看，收入增长了61%，主要是受到了SSD市场份额增加的推动……在消费市场、客户端市场、企业和云市场环比增长达到两位数。

- 移动业务部门收入达到14亿美元，同比和环比分别增长了32%和16%。

- 嵌入式业务部门收入为8.3亿美元，与上个季度持平，同比增长44%。

3D XPoint

但是3D XPoint技术还不是一个强劲的增长领域。

Mehrotra表示：“从历史上看，Micron在3D XPoint方面的努力主要集中在技术开发和早期制造阶段，但由于我们越来越重视高价值产品解决方案，我们最近给一个产品开发团队投入资源，以利用我们眼前的这个机会。”

另外还有时间因素。“随着市场不断发展，我们有机会向合作伙伴英特尔售卖我们的3D XPoint”。

Xpoint填补了高速和高成本DRAM与低速低成本NAND之间的性价比空白，这种技术是否会吞噬DRAM和NAND的市场？那些采购大量Xpoint芯片/驱动器的客户可能采购的DRAM芯片和NAND芯片/驱动器更少了。

这可能在推动Xpoint产品销售上产生负激励效应。

闪存和DRAM需求长期增长

Micron将专注于DRAM和NAND的技术过渡，以及2018年的收入份额增长，并考虑在2019年及之后扩大制造能力。

只要能够在DRAM和内存方面保持走在前沿，Micron就可以实现收入方面的持续增长。服务器、手机、台式机和笔记本电脑需要更多的内存和闪存，因为磁盘逐渐从主存储中退出，QLC闪存成为高速二级存储替换的更强大的选择。

Mehrotra表示，2017年PC闪存驱动器的附加率大约是35%，到2020年将增加到75%。还有“大量硬盘仍然需要被SSD取代……未来自动驾驶车辆预计将配置大约40GB的DRAM……这也将推动NAND闪存的使用。”

2017年每台服务器的闪存容量为2.5TB，到2021年将达到8TB，2017年每台服务器的平均DRAM容量为145GB，到2021年将增长到350GB。

他说，他相信“在推动持续使用内存和存储方面，这真的是一个长期的发展趋势”。

繁荣和萧条

但是在面对价格上涨的短缺向价格下跌的充裕的过渡和需求过程中，DRAM和NAND半导体产业已经从过去的繁荣转为衰败。这次会有什么不同吗？或者对移动设备内存和磁盘替换的需求是否足以持续使得充裕期一直推迟到可预见的未来？

Micron并没有看到供应充足时代的到来，反而表示，DRAM和NAND需求变化是长期的、持续的。这意味着其他DRAM和NAND提供商未来几个季度也会表达类似的观点。