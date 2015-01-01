全年盘点：2017存储领域的10大新闻事件

超融合基础设施、全闪存和混合闪存存储、软件定义存储在过去今年一直呈上升趋势，但是在2017年又迈上了一个新的台阶。传统的存储厂商加大对这个市场的重视

存储领域的潮起潮落

超融合基础设施、全闪存和混合闪存存储、软件定义存储在过去今年一直呈上升趋势，但是在2017年又迈上了一个新的台阶。传统的存储厂商加大对这个市场的重视，在他们自己的产品组合中进行了变革，并与云计算厂商形成了彼此相互需要的合作伙伴关系。

事实上，2017年存储销售明显转向了云和超大规模数据中心企业，并逐渐远离在这个领域耕耘多年的传统厂商。随着对混合云的需求持续增加，而且购买习惯发生变化，这个趋势可能还将在2018年持续，甚至加速。

下面就让我们来看看2017年存储市场发生了哪些大事件。

第十名：存储初创公司Qumulo融资3000万美元

存储技术开发商Qumulo在4月的新一轮融资中获得了3000万美元，该公司表示这笔资金将有助于扩大市场覆盖以及销售团队。现在，Qumulo正在致力于在现代行业标准硬件上提供高性能的全闪存文件存储系统，并将自己的Qumulo File Fabric（QF2）扩展到本地的全闪存实例中。这家位于西雅图的公司表示，他们系统的性能现在可以达到每节点4GB/s，最少4个节点的集群16GB/s，在400个节点QF2系统上吞吐量最高可以达到1.6TB/s。

Qumulo成立于2012年，创始人是前Dell EMC的Isilon横向扩展NAS业务的资深员工。

第九名：2017年存储投资热情高涨

Qumulo并不是2017年唯一一家筹到钱的初创厂商，今年风投公司看到了投资存储初创公司的价值。

其中，Rubrik在今年获得1.8亿美元；Databricks获得1.4亿美元；Infinidata获得9500万美元；Oodrive获得6500万欧元；Druba获得8000万美元；Nasuni获得3800万美元；Panzera获得3200万美元。

第八名：Dell EMC大力投入全闪存存储

今年Dell EMC试图通过重点投入软件能力和混合云来展示其存储战略的创新。作为存储市场的领导者，今年Dell EMC推出了一个全新的产品线。

Dell EMC在5月推出了VMAX 950F旗舰企业闪存存储阵列家族，并强调自己的第二代XtremIO高端、全闪存块存储平台，在数据精简功能方面提升25%，除了横向扩展之外还支持纵向扩展。Dell EMC还升级了Unity全闪存中端阵列产品线，共有4个型号，采用新的CPU和内存能力。

第七名：IBM推出新软件、统一存储产品定价

与竞争对手一样，IBM也在今年加大了存储战略的投入。

IBM在10月公布了新的软件和FlashSystem Storage产品组合的统一定价。IBM还致力于扩展整个闪存存储产品组，纳入3D TLC闪存技术，使存储密度比上一代提升3倍。IBM还宣布对其存储软件产品组合进行更新，以及提供了基于消费的定价模式。此外，IBM在10月推出了对容器的块存储支持，以便对状态容器进行管理云原生操作。

第六名：Amazon终止无限云存储计划

6月，Amazon宣布停止通过Amazon Drive视频、图片和文档存储服务提供免费无限云存储的策略。相反，现在Amazon为消费者和企业用户提供了较小的免费容量空间，并对超出部分进行收费。

现在使用Amazon Drive的客户可以获得5GB免费云存储空间。在5GB-10GB之间客户会被收取11.99美元的费用，1TB空间的费用是59.99美元。超过1TB的客户每TB额外支付59.99美元，最高到30TB。

第五名：传统存储厂商销售陷入尴尬境地

2017年企业企业存储市场的销售情况发生了变了，向云和超大规模企业转移，让传统的、基于硬件的存储厂商感到尴尬。

一份来自IDC的报告评估了2017年下半年存储市场，结果发现该领域领导厂商——HPE、Dell EMC和IBM——的存储销售都在同比下滑。IDC表示，传统存储厂商正在扩大他们的产品组合以利用全闪存、融合和超融合系统的发展趋势。

第四名：Nutanix与Google合作简化超融合基础设施迁移

超融合厂商Nutanix与Google在6月宣布建立合作伙伴关系，旨在让基于Nutanix的超融合基础设施工作负载更容易迁移到Google云。两家公司表示，这次合作有助于在本地部署和云部署之间构建一座桥梁。

具体而言，Nutanix宣布支持Google的容器技术Kubernetes，现在该技术允许客户把在Kubernetes容器中构建的应用运行在本地和Google Cloud Platform中。客户还可以通过Nutanix Xi Cloud Services（2017年发布）将Nutanix服务和Kubernetes容器应用运行在本地和Google Cloud Platform中。

第三名：Hitachi 整合IT和OT打造Hitachi Vantara

为了成为首批将IT与OT技术结合起来的厂商，Hitachi 在9月将存储和数据中心基础设施（也就是HDS）、Pentaho大数据分析业务、Hitachi Insight Group IoT在内的多项业务进行整合，成立一家名为Hitachi Vantara的新公司。

这家日本公司表示，这么整合的目标是为商业企业和行业企业提供新的协同数据产品。Hitachi Vantara宣布成立的时候，还公布了其首款物联网平台的商用版Lumada 2.0。

第二名：NetApp全身心投入软件业务

作为一家存储和数据管理专业厂商，今年NetApp透露将会取消其硬件业务，全身心投入软件业务，并将继续成功增长的势头。

这一声明与竞争对手一直做的事情是背道而驰的。不过，NetApp联合创始人也坦言，投资者们可能无法理解这个全软件的战略。NetApp是目前为数不多的存储厂商之一，在2017年实现了增长。

第一名：HPE收购Nimble和SimpliVity

HPE在2月完成了6.5亿美元对超融合基础设施领导厂商SimpliVity的收购，4月完成了10亿美元对全闪存存储厂商Nimble的收购。

HPE的一系列举动标志着HPE意图在高速增长的超融合基础设施市场抢占市场份额。HPE还承诺100%通过渠道合作伙伴对新收购的SimpliVity和Nimble进行销售。