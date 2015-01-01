嘿，你的群晖智能相册管理套件Moments已上线

你很难说这种拍照型人格的养成是不是受到手机性能越来越高的影响，但毫无疑问，手机里的照片就是当代人的"日记"。

等等，让我先拍个照；

别急，我再加个滤镜；

……

你很难说这种拍照型人格的养成是不是受到手机性能越来越高的影响，但毫无疑问，手机里的照片就是当代人的"日记"。

美食、旅行、猫猫狗狗……手机，记录下我们真实的每一天。

但我们同样不得不承认的是，即使用上了256G的手机，在手机相片动辄10M的情况下，"删除"成了一件特别伤脑筋的事情。一个最常见的例子就是，随便打开手机存储管理，都会发现海量的照片蚕食了大多数的空间，而整理照片就成了一件很痛苦的事情，一开心拍下了成百上千的照片，里面满满都是"戏"，删除？怎么选？这简直就是一个数字迷宫。

现在，NAS厂商群晖想要解决这个令人头疼的问题，他们创建了一款由人工智能（AI）技术驱动的照片管理功能，让你从纷繁复杂的图像中抽身，唯留下拍照时的美好回忆。

这就是Moments，群晖NAS里的人工智能相册，它可以通过深度学习来帮助用户自动识别分类、备份并管理所有的照片。

说到手机相册的照片存储，总绕不开2个问题：

第一道是选择题，你是愿意把照片放在iCloud或者其他相册备份类的公有云平台，还是更安全的私有空间？

第二道是填空题，你找到的最快最安全的存储照片的方式是什么？

在这里，群晖的答案是：首先，你可以将群晖NAS作为一个拥有海量存储空间的照片备份源；然后，你可以在有Wi-Fi的情况下随时随地备份照片，即使你把手机里的照片删掉了，也可以通过Moments浏览、下载已备份过的所有照片。

Moments到底怎么用？效果又如何呢？出于好奇，在我的群晖NAS里也下载了这款套件，下面是一些简单的体验记录：

安装Moments必须将你的群晖NAS操作系统升级到DSM 6.1.3及以上版本，然后在手机上下载Moments 的APP

用过群晖NAS的朋友都知道，无论是手机端的DS photo、DS file等各类APP还是它们的DSM操作界面，都可以用一个ID登陆，即群晖的Quick Connect ID（群晖远程服务协议），一路输入ID、用户名和密码之后，就可以顺利的进入Synology Moments。

剩下的工作，就是开启Moments的备份功能，你可以选择备份所有照片，也可以选择备份之后新拍的照片；你可以选择在Wi-Fi环境下完成备份，当然，也可以土豪到随时随地都在备份。这里，我也不得不提一下群晖QuickConnect的好处，相比于同类NAS产品较为复杂的远程访问设置，QuickConnect可以让我们随时随地访问NAS中的资料，想象一下旅游途中拍摄下的几百张照片，通过WI-FI自动上传到家里的NAS，你还没有到家，也不需要每一张都发条朋友圈，父母就可以直接分享到你的快乐。

说到这里，用过群晖的老司机们要说了，这和群晖之前的Photo Station很像啊，同样是自动备份照片，Moments何以称之为专为手机拍拍党而生呢？

那么接下来我就想说一下，Moments体验下来非常好玩的几个功能，也是除了照片备份之外，手机拍拍党们亟需的相册智能分类整理功能：

有人说，在现代社会里想要认识一个人，看看TA的手机相册就可以了

旅游达人的手机里，满满的都是旅行日记。

"位置"识别记录旅行途中的足迹：只要相机、手机开启位置信息，那么所有拍摄照片所在的地方，都会生成一个分类相册，家里、办公室、以及旅行的各个角落。想要找到曾经在某地拍的照片，想要看看去过多少地方留下多少回忆，点开"位置"就知道了

女儿奴的手机里，整理出来就是一本成长手册。

"人物"识别孩子成长历程一目了然：你们是否有过这样的经历，想要把所有和某个人相关的照片在相册里找出来，例如在公司聚会、集体照、旅行照片需要找到所有你出镜的相册，面对上千张的照片几乎是不可能的事情。而在Moments里，给了你一种最简单的方法，它会自动识别不同的人物，所有这个人的照片都会生成一个人物相册，你还可以自定义这个人物相册的名称。

或许，它还可以是萌宠集锦

最好玩的就是"主题"识别：据说，群晖Moments能够自动识别并智能分类超过300种主题，从猫、狗、熊到蛋糕、美食再到山丘、瀑布，你的相册隐含着你的生活轨迹，而Moments就会帮你自动分类。还要花时间整理相册？在这个深度学习、人工智能的时代，就交给机器来完成吧！

当然，对于手机拍拍星人来说，各种晒朋友圈，各种分享小图片，流量似乎永远也不够，有时候朋友分享的一张图片，查看一个原图就是2M。你还别说，就这点上，Moments也想到了办法。在网络状况不好的时候，在月末节约流量的时候，借用Moments的超解析技术，可以将已经缓存在手机上的缩略图，通过深度学习，重构还原细节，提供接近原始缩图的图像质量--其实没那么复杂，简单来说，就是帮你节约流量，浏览更清晰的照片。

Moments，一款好玩的智能相册，把整理和备份的活交给它，我，还要去多拍几张照片呢？

--一位深度拍照型人格的自白