Infortrend普安存储和阿里云合作――推动混合云端存储服务

Infortrend普安存储于今日宣布和阿里巴巴集团旗下的阿里云 (Alibaba Cloud)合作，提供更具扩展性、配置更简易的混合云存储服务。

Infortrend普安存储于今日宣布和阿里巴巴集团旗下的阿里云 (Alibaba Cloud)合作，提供更具扩展性、配置更简易的混合云存储服务。

此云端存储服务结合了普安科技和阿里云在产品、营销和技术创新上的优势，后期将持续地推动及开发更多的云端存储服务。阿里云是中国最大的公共云供货商，提供完整的云端计算服务；而普安科技在存储行业则拥有极佳的产品和优良的声誉，客户涵盖全球，至今在全世界有超过600,000台机架式存储系统的出货量，为各领域的产业提供绝佳的存储解决方案及服务。

普安科技设立一组专门的团队与阿里云合作，以共同创建混合云储存的各类解决方案，并在推动存储系统、相关应用程序、云端计算和公共云服务的同时为双方的客户创造更多的机会及提供更好的云端存储服务。

普安科技中国区总经理杨文仁先生表示：“我们很高兴能和中国最大的公共云供货商阿里云合作，提供完整的云端计算服务存储解决方案给我们的客户。普安科技拥有企业级存储产品解决方案的行业经验，并延伸阿里云服务为客户提供更有价值的产品。此次合作正表明普安科技能协助阿里云提供额外价值的产品，并将它们介绍给存储客户们。”

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