存储为王：软银决定向Nexenta注资

这实际上是该公司的H轮融资，而其在去年的G轮融资中已经筹得770万美元。截至目前，我们认为其总资金应该已经达到1.415亿美元。最新一轮融资的出资方之一正是软银，其与Nexenta之间签署有一项战略分销与产品上市协议。

软件定义存储企业Nexenta公司已经获得新一轮2000万美元融资。

Nexenta向前迈进

这实际上是该公司的H轮融资，而其在去年的G轮融资中已经筹得770万美元。截至目前，我们认为其总资金应该已经达到1.415亿美元。最新一轮融资的出资方之一正是软银，其与Nexenta之间签署有一项战略分销与产品上市协议。

其它投资方还包括Javelin Venture Partners、SV Booth Investments、SAB Capital、Lake Trail Capital、TRB Equity以及——注意，Nexenta公司CEO兼董事长Tarkan Maner。这显然为该公司的发展态势提供了另一种证明。

他在融资声明中解释称，“Nexenta公司将把自身市场与创新领先地位扩展到新的地理、垂直与差异化知识产权市场当中，具体包括物联网、人工智能、机器人与大数据等等，同时立足任何硬件或计算平台支持从边缘到核心的任何计算类型——包括云数据中心计算，且通过一切协议以对接任何混合或多云部署类应用场景。”

软银方面与其签订的协议包含软银方面对Nexenta产品组合的分销与使用，外加软银与这家首选硬件合作伙伴协同进行OpoenSDS系统开发。其中提到：

在日本这一全球第二大存储市场上进行战略分销。

全部软银相关企业都希望Nexenta能够在适当的时间点上满足其存储需求——特别是在软件定义存储层面。

软银云将采用Nexenta作为存储方案。

通过软服的服务器合作伙伴与项目关系建立新的GTM合作体系——包括戴尔、富士康、爱立信、华为、联想以及Supermicro等等。

Maner告诉我们：“我们将在2018财年继续保持大幅增长，计划实现高达80%的同比增长水平。”