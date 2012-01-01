存储为王：软银决定向Nexenta注资

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软件定义存储企业Nexenta公司已经获得新一轮2000万美元融资。
这实际上是该公司的H轮融资，而其在去年的G轮融资中已经筹得770万美元。截至目前，我们认为其总资金应该已经达到1.415亿美元。最新一轮融资的出资方之一正是软银，其与Nexenta之间签署有一项战略分销与产品上市协议。
其它投资方还包括Javelin Venture Partners、SV Booth Investments、SAB Capital、Lake Trail Capital、TRB Equity以及——注意，Nexenta公司CEO兼董事长Tarkan Maner。这显然为该公司的发展态势提供了另一种证明。
他在融资声明中解释称，“Nexenta公司将把自身市场与创新领先地位扩展到新的地理、垂直与差异化知识产权市场当中，具体包括物联网、人工智能、机器人与大数据等等，同时立足任何硬件或计算平台支持从边缘到核心的任何计算类型——包括云数据中心计算，且通过一切协议以对接任何混合或多云部署类应用场景。”
软银方面与其签订的协议包含软银方面对Nexenta产品组合的分销与使用，外加软银与这家首选硬件合作伙伴协同进行OpoenSDS系统开发。其中提到：
Maner告诉我们：“我们将在2018财年继续保持大幅增长，计划实现高达80%的同比增长水平。”
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