HPE升级InfoSight：利用机器学习实现主动决策 

HPE正在升级收购来的Nimble Storage InfoSight阵列管理系统，增加了一个以机器学习驱动的推荐引擎，并向3PAR阵列中添加了InfoSight。

HPE正在升级收购来的Nimble Storage InfoSight阵列管理系统，增加了一个以机器学习驱动的推荐引擎，并向3PAR阵列中添加了InfoSight。

InfoSight可以从安装在Nimble阵列中的传感器（硬件和软件）收集数据点，并将数据传输到云中的Nimble用于分析和聚合，如果发现异常可采取措施。Nimble表示，分析中采用了机器学习技术。

InfoSight for Nimble已经运行了近10年时间，已经从10000多个已经、部署的阵列累积了数十亿个数据点。HPE表示，有86%的问题是在客户发现之前检测出来并自动修复的，解决问题的时间缩短了85%。它能够让阵列的可用性高于6个9（也就是99.9999%），这是有保障的。

这次新推出的AI Recommendation Engine (AIRE)将会提升基础设施管理和应用可靠性。HPE表示，InfoSight现在可以提前建议IT如何避免问题、提高性能、优化可用资源。

现在还没有实际的数字展现这个AIRE InfoSight的改善效果，例如从6个9提升至7个9。

为了避免我们认为这是一件轻巧的事情，HPE引用了来自iland Secure Cloud公司CTO Justin Giardina的话表示：“新的推荐引擎是非常惊人的，因为它可以做出主动的决策，向我们展现了如何改善我们的环境。”

HPE认为这一切都很好，并将把InfoSight的覆盖面扩大到服务器和存储产品组合中，但这需要看到真实的数字证明其有效性，相信AIRE InfoSight是一项有前景的技术。

3PAR InfoSight

HPE显然是扩展到了InfoSight阵列领域。

V1.0 InfoSight for 3PAR要求3PAR OS version 3.3.1 GA或者更新的版本，以及Service Processor V5.0.3，它具有以下特点：

- 跨堆栈分析，可解决性能问题，查明存储和主机虚拟机之间出现问题的根本原因，以及提供可见性以定位“噪音邻居”虚拟机。

- 利用一个新的云端门户与InfoSight以及StoreFront Remote的结合实现全局可见性，现有采用远程连接系统的3PAR客户将会看到他们所有3PAR阵列详细的性能趋势、容量预测、运行状况检查和最佳实践信息。

- 分析和自动基础设施现在已经就绪，未来将被用于检测异常情况、预测复杂问题并将案例直接传送到三级支持。

换句话说，3PARInfoSight将从零开始，需要时间来构建其功能。而不要指望即时的修复。

HPE Nimble Storage客户将从2018年1月开始免费获得带有AI Recommendation Engine的InfoSight，HPE也会在同一时间开始免费提供InfoSight for 3PAR。