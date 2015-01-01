国家启动了个战略计划---这四大人工智能平台入选，为什么？

11月15日，科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，并公布了首批国家人工智能开放创新平台名单，来支持人工智能发展规划战略

11月15日，科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，并公布了首批国家人工智能开放创新平台名单，来支持人工智能发展规划战略，包括：

依托百度公司建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台；

依托阿里云公司建设城市大脑国家人工智能开放创新平台；

依托腾讯公司建设医疗影像国家人工智能开放创新平台；

依托科大讯飞公司建设智能语音国家人工智能开放创新平台。

新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会启动的背景是，今年7月20日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，为我国人工智能发展设定了明确的时间表和线路图：到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步；初步建成人工智能技术标准、服务体系和产业生态链，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。

为什么是这四家？

科技部部长万钢表示，在人工智能发展规划和重大项目实施上，要强化企业主体和市场主导，突出企业在技术路线选择和行业产品标准制定中的主体作用，要大规模推进人工智能创新应用，促进人工智能与实体经济深度融合，引领带动智能经济和智能社会发展。

百度公司建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台

为什么是百度？我们看到在11月16日举行的百度世界大会上，李彦宏表示无人驾驶小巴车2018年量产。百度前不久宣布与金龙汽车合作，生产一款无人驾驶的小巴车“阿波龙”，于2018年7月份实现量产。这辆L4级巴士没有方向盘、没有驾驶位，是一辆真正意义的无人驾驶汽车。当然，明年它会先在相对封闭的道路上试运营。

而核心是背后的无人驾驶技术平台，自7月份，百度正式开放无人驾驶技术平台Apollo，到目前已经发展了6000多个开发者投票支持Apollo项目；1700多家合作伙伴加入Apollo使用开放代码；100逾合作伙伴申请使用Apollo的开放数据。除了金龙之外，百度还发展了更多自动驾驶合作伙伴：比如2019年，江淮汽车将生产基于Apollo的自动驾驶汽车；同一年，百度和北汽也会推出基于Apollo的L3自动驾驶汽车；还有最早和百度一起合作生产自动驾驶汽车的奇瑞，将于2020年推出自动驾驶汽车；今天在北京奥林匹克森林公园，奥森的“智行者”扫地车已经运营了，由百度Apollo支持。

阿里云公司建设城市大脑国家人工智能开放创新平台

为什么是阿里？早在2016阿里云栖大会上，阿里打造的阿里云ET人工智能技术服务与杭州市，为杭州市这座城市安装一个人工智能中枢——杭州城市数据大脑。

阿里云ET城市大脑是目前全球最大规模的人工智能公共系统之一，可以对整个城市进行全局实时分析，自动调配公共资源，修正城市运行中的Bug，成为未来城市的基础设施。

目前ET城市大脑已经在杭州、苏州等地落地。杭州城市大脑接管了杭州128个信号灯路口，试点区域通行时间减少15.3%，高架道路出行时间节省4.6分钟。在主城区，城市大脑日均事件报警500次以上，准确率达92%；在萧山，120救护车到达现场时间缩短一半。

除了城市大脑，阿里云ET大脑还在工业、医疗、环境方面构建开放平台，打造人工智能与重大产业结合的跨界开放生态体系。

腾讯公司建设医疗影像国家人工智能开放创新平台

在推动人工智能应用 共建智慧医疗生态上，腾讯走在前列。在今年的8月3日，腾讯公司正式发布了AI医学影像产品——腾讯觅影。这是腾讯公司首个应用在医学领域的AI产品。腾讯觅影包含有6个人工智能系统，涉及疾病包含食管癌、肺癌、糖网病、宫颈癌和乳腺癌。

此外，腾讯公司还发起成立了人工智能医学影像联合实验室，并启动全球首个应用AI医学影像的食管癌早筛项目的临床预试验。中山大学附属肿瘤医院（广东省食管癌研究所）、广东省第二人民医院、深圳市南山区人民医院成为首批加入联合实验室的合作医院。

科大讯飞公司建设智能语音国家人工智能开放创新平台

科大讯飞推出的以语音交互技术为核心的人工智能开放平台。作为全球首个开放的智能交互技术服务平台，致力于为开发者打造一站式智能人机交互解决方案。用户可通过互联网、移动互联网，使用任何设备、在任何时间、任何地点，随时随地享受讯飞开放平台提供的“听、说、读、写……”等全方位的人工智能服务。目前，开放平台以“云+端”的形式向开发者提供语音合成、语音识别、语音唤醒、语义理解、人脸识别、个性化彩铃、移动应用分析等多项服务。

国内外企业、中小创业团队和个人开发者，均可在讯飞开放平台直接体验世界领先的语音技术，并简单快速集成到产品中，让产品具备“能听会说会思考会预测”的功能。

首批四家开放创新平台的意义何在？

科技部部长万钢强调，充分认识新时代发展人工智能的重大意义，把发展人工智能作为当前乃至未来一项战略性任务来抓。要强化重点任务部署，打造我国人工智能先发优势，突出基础前沿和高端引领，把握创新源头和方向。要强化开源开放和政策引导，形成推进人工智能健康发展的良好生态。