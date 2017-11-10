如何实现混合云的管理？一起走近Infortrend EonStor GS

今天，人们都已经意识到混合云的优势，分析机构Gartner预测，到2020年90%的组织将利用混合云管理基础设施。使工作负载能够运行在公有云和私有云上，

今天，人们都已经意识到混合云的优势，分析机构Gartner预测，到2020年90%的组织将利用混合云管理基础设施。使工作负载能够运行在公有云和私有云上，结合私有云和公有云的优势来管理数据存储。因为混合云解决方案的提出完美解决了私有云与公有云两者之间的互联问题。

但是对于企业来说如果将数据存储在混合云中，企业需要面对的是本地数据存储高性能和可管理，与云端数据传输快捷的体验的矛盾需求，也就是说企业用户既需要获得公有云的快速部署、敏捷性和响应能力，同时确保数据在企业内部的高性能和可管理性。有没有一款产品不需要企业自身构建混合云系统，同时打通公有云和本地存储的管理界限？拥有20多年的专业存储技术的存储行业技术领军者Infortrend，推出公有云和本地存储的管理平台--Eonstor GS 。

EonStor GS打通云上云下数据管理

2017年，Infortrend推出的 EonStor GS数据管理平台，EonStor GS 系列是统一存储解决方案，将远程云存储整合到本地应用中，使云存储的无限性和本地存储的高性能，以及数据生命周期自动管理，完美的融合在一起。帮助中小型企业运行本地SAN/NAS应用， 用更低的成本，让存储架构更容易的扩展集成到云服务中去。

Infortrend专家告诉至顶网记者，EonStor GS首先集文件存储、块存储、对象存储与云存储服务于一体，做到全面保存数据，共享文件夹功能。其次EonStor GS 具有顶级的数据访问性能与灵活的云扩展能力，能够更好的利用公有与私有云存储。再次，EonStor GS更加智能，能够广泛支持各种云数据服务。最好，拥有全方位的数据保护功能。

EonStor GS能够实现更好的数据流通

据至顶网记者了解到，这款产品对于企业来说，不需要业务转型就能实现云与本地数据的统一管理，仅需一套系统，即可充当文件级、块级和云级存储多个角色。其集成统一的架构，对于结构数据以及非机构数据，EonStor GS都能灵活的、无限扩展的提供云解决方案。扩展方案经得起时间考验，最大提供 1680颗硬盘的海量数据空间。最大的特点是保证了用户的充份利用混合云，不需要企业业务转型，实现云和本地同步数据使用。

基于混合云的管理，Infortrend的技术实现了新的分层管理。传统的存储实现本地的一些分级管理，包括固态盘分层，传统盘分层管理，Infortrend的产品实现了网络上的云上数据的分层管理，对接公有云厂商的存储空间。

让数据快速和公有云做对接，是Infortrend重要的技术创新

EonStor GS为确保云的灵活性、高可用性，和无限扩展性，整合了智能云网关引擎，可配置成云存储缓存，保存活跃的本地数据，而非活跃数据则迁移到云端， EonStor GS支持企业完美对接阿里巴巴等公有云。也就是说Infortrend帮助企业可以在现场管理包含云的空间，打通了本地现场和云，实现空间和时间上的统一的整体的空间管理。，

针对公有云私有云的对接，EonStor GS基于分段读取与上传文件创新技术，从云端读取文件时，只针对需要读取的区段分段读取，减少带宽使用。 从云端上传文件时，支针对有变更得区段分段上传，减少带宽使用，增加和云端同步的效能。让企业真正的实现哪些数据适合放在公有云，哪些数据适合放在近端的传统固态盘里面。这个系统会根据企业的需求实现，做到数据的流通和管理。

EonStor GS更加智能，能够广泛支持各种云数据服务

EonStor GS整合了智能云数据服务引擎，广泛支持各种私有云(OpenStack)和公有云服务。这样可以将 EonStor GS配置成云存储的缓存，保存活跃的本地数据，而其他类型的数据则 迁移到云端，最大程度保证了云存储的性能优势。这些功能完美的将本地存储与云存储结合在一起，自动优化数据分配，同时降低设置与维护的整体成本。

EonStor GS还能够支持Docker 方式布署应用软件,也支持目前最新的人脸识别,数据统计等云端AI数据分析各类型行业云，支持企业私有云 OpenStack部署，以及自定义云端与本地端数据保存周期与保存策略。针对 NVR 的视频数据还可通过 NFS/CIFS/FTP 分享给其他的用户或应用。

通过这些功能EonStor GS实现了完善的混合云解决方案，比如Infortrend为阿里云计算中心提供云备份与灵活的空间使用。实现通过智能算法，优化EonStor GS与云之间的数据分配，用户可以获取最佳的性能，优化存储的空间分配，为包括医疗云，广电云，安放警视云等业务提供云备份、云缓存以及云分层三种云功能，云备份能够实现最新的数据总是保存在本地存储内，云端保存多张时间点快照，以便灾难恢复时使用；云缓存实现频繁访问的数据或所有数据（全缓存）保存在本地存储，并且所有数据刷入到云端；云分层能够实现频繁访问的数据保存在本地存储，不经常使用的数据迁移到云端。达到利用云空间扩展本地存储，或者进行站外备份与灾难恢复的目的。

EonStor GS提供全方位保护数据安全

数据云存储中最为重要的一环是它的安全性，在这方面EonStor GS系列提供256位AES加密，对数据在运行和闲置时都进行保护，同时兼容硬盘自动加密（ SED），保证数据安全，避免恶意攻击。更重要的是集成SSL，在服务器和客 户之间的链接同样实现加密保护。 安全威胁只是数据安全保护要考虑到的一个方面，硬盘的意外故障，自然灾害和突然断电都会增加数据丢失的危险。EonStor GS系列努力将这种风险降到最低，为此整合了各种备份功能，例如智能硬盘恢复（IDR）、快照、本地复制、 远程复制和文件级远程同步。 系统内置SMB3.0，支持故障转移和多路径,处理故障。另外，冗余双控制器和无单点故障硬件的设计，保证业务不间断的连续进行。

通过EonStor GS系列产品，至顶网发现，对于公有云、私有云还是混合云的落地，以及中小企业的需求，面临数据存储问题的时候， Infortrend通过多年的技术和行业经验能够快速推出相对于的解决混合云的存储问题。