NetApp公司利用IBM沃森打造一款名为Elio的卡通机器人

NetApp公司也打造出了自己的Office“回形针”形象，即以IBM沃森为后端支持的Elio聊天机器人。凭借着出色的自动化与Active IQ被动/主动支持特性，其得以在NetApp产品家族当中脱颖而出。

NetApp公司也打造出了自己的Office“回形针”形象，即以IBM沃森为后端支持的Elio聊天机器人。凭借着出色的自动化与Active IQ被动/主动支持特性，其得以在NetApp产品家族当中脱颖而出。

Elio是一款客户服务AI助手，负责回应用户提出的问题。凭借着IBM的沃森机器学习技术，其能够对查询内容进行分析，搜索NetApp的技术支持数据库，而后尽可能帮助客户找到正在寻求的答案。

NetApp公司表示，该机器人给出答案的速度可以达到用户自行搜索支持库的四倍。不过我们目前还没有看到任何Elio用户会话记录，所以无法判断其在实际使用当中的交流能力。

其吉祥物则为一台卡通机器人。此形象最初登场于一年之前的VMworld大会，但当时它还拥有一条类似于忍者的红色头带。

可以看到现在的新形象中头巾被去掉了，而手臂也变成了柔性设计。

来自NetApp公司宣传视频的Elio形象，点击图片即可查看视频。

“Elio”属于常见的意大利与西班牙男性名字。Elio Motors同样选择了这一词汇，他们生产的是一台三轮汽车。

我们还不知道哪方能够让Elio真正为世界所知——三轮车还是机器人。该项技术可能确实非常出色，但形象设计方面则略显幼稚。

Active IQ能够提供主动与自动化分析及定制建议，从而帮助客户提升系统正常运行时间。其能够预测并检测性能问题，同时提出配置建议，帮助企业客户对跨混合云（包括Amazon与Azure）数据基础设施作出优化。

其还提供风险顾问、存储效率顾问、互操作性顾问、面向全部NetApp产品的判断与预测分析，以及内部与云端数据架构运行状况可视化等功能。

Elio与Active IQ目前皆已经被纳入NetApp公司的技术支持合同当中。二者以免费方式支持各NetApp产品组合，具体包括NetApp全闪存FAS（简称AFF）、FAS、SolidFire、AltaVault、E系列、EF系列、StorageGRID、ONTAP云以及ONTAP Select产品等。