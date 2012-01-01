 IDC：第二季度全球企业存储市场增长2.9%

据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2017年第二季度全球企业存储系统工厂收入同比增长2.9%，达到108亿美元。

据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2017年第二季度全球企业存储系统工厂收入同比增长2.9%，达到108亿美元。该季度总出货容量同比增长16.5%，达到65.3EB。直接面向超大规模数据中心进行销售的原始设备制造商（ODM），收入同比增长73.5%，达到25亿美元。该季度基于服务器的销售同比增长13.4%，收入为29亿美元。外部存储系统仍然是最大的细分市场，但是53亿美元的销售额意味着同比下滑了5.4%。

IDC存储系统研究经理Liz Conner表示：“2017年第二季度企业存储市场表现积极，有温和的同比增长，是连续几个季度以来首次实现整体增长。传统存储厂商在继续扩大他们的产品组合，以利用市场向全闪存和融合/超融合发展的趋势。与此同时，面向超大规模数据中心销售的厂商看到了新的存储项目，以及事件为驱动的存储需求，导致这部分市场在第二季度有强劲的增长。”

2017年第二季度整个企业存储系统市场的成果（按厂商）

HPE/新华三集团在整个企业存储系统市场位列第一，占有20.1%的开支份额。Dell以18.4%的收入份额位列第二。NetApp以6.4%的市场份额位列第三。IBM以5.2%的份额位列第四，日立以3.8%的份额位列第五。作为一个单一的群体，直接面向超大规模数据中心进行销售的ODC厂商在该季度占到了23.3%的市场份额。

注释：

a：Dell代表着Dell和EMC的综合收入

b：由于目前HPE与新华三集团之间的合资公司，IDC从2016年第二季度及未来把HPE的全球市场份额报告为“HPE/新华三集团”

c：HPE/新华三集团包括收购的Nimble，该收购在2017年4月完成

* 对于这次发布的企业存储市场季度追踪报告，IDC完成了ODM直接收入和出货量的历史修订，可追溯到2013年第一季度。

2017年第二季度外部企业存储系统结果（按厂商）

该季度Dell是最大的外部存储系统提供商，占到了28.4%的全球收入。NetApp和HPE分别以13%和11.6%的市场份额位列第二和第三的位置。IBM和日立分别以10.1%和7.5%的份额位列第四和第五。

a：Dell代表着Dell和EMC的综合收入

b：由于目前HPE与新华三集团之间的合资公司，IDC从2016年第二季度及未来把HPE的全球市场份额报告为“HPE/新华三集团”

c：HPE/新华三集团包括收购的Nimble，该收购在2017年4月完成

基于闪存的存储系统要点

该季度，整个全闪存阵列（AFA）市场总收入超过14亿美元，同比增长37.6%。混合闪存阵列（HFA）市场仍然其中一个重要组成部分，收入为21亿美元，总体市场份额为19.6%。