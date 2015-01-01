希捷科技宣布参加HUAWEI CONNECT 2017，展示全线企业级存储方案

球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）作为华为战略供应商及重要的合作伙伴，参加在中国上海举办的HUAWEI CONNECT 2017大会 ，展位N4馆 B4。

中国，上海，2017年9月5日——全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）作为华为战略供应商及重要的合作伙伴，参加在中国上海举办的HUAWEI CONNECT 2017大会 ，展位N4馆 B4。

本次大会主题为“Grow with the Cloud”，旨在探讨如何通过数字化实现新的增长。而配合主题，希捷也带来了公司全线应用于云存储和监控的企业级存储解决方案，包括固态硬盘的行业之最8TB Nytro XP7200 NVMe固态硬盘（速度高达10 GB/s的全球最快速固态硬盘）、60TB SAS 固态硬盘（全球容量最大的固态硬盘）和2TB Nytro XM1440 M.2 NVMe固态硬盘（全球存储密度最大的M.2企业级固态硬盘）；传统硬盘的代表产品12TB企业级硬盘、8TB存档盘以及希捷SkyHawk（酷鹰）监控硬盘等，向各界来宾展示业界最新、最先进的产品；而希捷科技中国区解决方案工程部高级经理农天使和希捷中国区监控OEM和渠道业务高级经理黄林军也在9月5号和6号进行了两场演讲，主题分别为：“数据驱动，云领未来”和“云时代的监控存储”，与来宾分享了数据发展的趋势、云时代数据的应用以及专业监控存储方面的观点。

希捷科技中国区解决方案工程部高级经理农天使介绍希捷全线企业级存储方案

希捷8TB Nytro XP7200 NVMe 固态硬盘配备了一个用于进行高速数据传输的PCIe接口、四个处理能力为同类硬盘4倍的独立控制器，可以满足目前数据中心在应对数据增长时仍能快速访问和处理数据的超大规模需求；2TB Nytro XM1440 M.2 NVMe固态硬盘专为加快企业数据读取速度而设计，为读取密集型应用和混合应用进行了优化，存储密度是在此前的M.2 NVMe环境下的两倍，每瓦特功耗下可提供高达每秒30,000次的读写操作（IOPS），以最小功耗实现了高水平的计算性能，提升存储密度同时降低数据中心的存储空间占用量及能源消耗；60TB SAS固态硬盘的存储密度是目前新一代固态硬盘的2倍，容量则是目前最大容量的4倍，采用单一主控设计，提供目前闪存产品最低的每GB成本。

而传统硬盘的代表之作希捷12TB企业级3.5寸硬盘采用多项先进技术，满足大型企业客户在数据呈指数级增长时代面临的重要需求：检索并管理不断增长的非结构化数据，使客户能够快速安全访问，同时提供业界企业级存储产品更高的可靠性和最低的总体拥有成本（TCO）。

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士表示：“据 IDC 预测，从 2016 年到 2025 年，公共云数据中心处理、存储或交付的数据百分比将近乎翻番。这里，我们看到了庞大的未来市场以及我们作为存储企业的机遇。希捷一贯坚持优化自己的存储解决方案，不断通过各种手段优化性能、提升容量，以帮助我们的客户降低总体拥有成本（TCO），进而获得收益。华为作为我们最重要的合作伙伴之一，我们一直在研发、产品和技术方面进行着深入的合作。今天，希捷来到HUAWEI CONNECT 2017大会上，也是希望能够展示我们的合作成果，共同推动中国云计算、大数据及数据中心的迅速发展。”

HUAWEI CONNECT 2017作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2017年9月5日-7日在上海新国际博览中心隆重举行。本届大会以“Grow with the Cloud”为主题，旨在搭建开放合作的全球共享平台，与客户伙伴一起共同探讨如何通过数字化实现新增长。欲了解更多详情，请参阅：

www.huawei.com/huaweiconnect2017