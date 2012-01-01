浪潮天健签订战略合作 深耕医疗大数据

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2017年9月2日，由国家卫生计生委医院管理研究所主办的"2017中华医院信息网络大会（CHINC）"在北京召开。大会期间，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"浪潮"）与北京天健源达科技有限公司（以下简称"天健"） 召开媒体发布会，宣布形成战略合作伙伴关系。双方将整合优势资源，通过产品与解决方案等方面的深度合作，充分发挥1+1＞2的创新力量，着力开展医疗大数据在卫生信息化领域的全面应用。
浪潮与北京天健源达科技有限公司达成战略合作伙伴关系
医疗大数据-深耕用户需求
随着《"十三五"深化医药卫生体制改革规划》的正式公布，国家云计算、大数据等基础架构日趋完善并逐渐应用到医疗卫生领域，医改在信息技术的助力下已经驶向了一条高速通道。本次天健与浪潮的合作，重点依托浪潮云计算技术，基于一体化集成平台，实现天健与浪潮的方案整合、产品整合和数据整合，不断深耕用户需求，对医疗大数据进行挖掘应用，使医疗大数据真正成为数字化医院和卫生行政管理部门的"智库"。
1+1＞2，是合作更是合力
浪潮是全球领先的云数据中心产品、方案和服务供应商，服务器出货量位居中国第一、全球第五。拥有融合架构、AI服务器、云操作系统、关键应用主机、大数据一体机等系列创新的计算平台。天健多年来一直致力于医疗信息化建设，始终位列权威机构测评的行业三甲。天健1200余家医院客户覆盖全国，并拥有多家智慧医疗和互联网医院客户。本次双方联手，既是合作，又是合力，在创新中谋发展，共铸双方品牌新的辉煌。
签约仪式上，天健副总裁刘春明表示："天健与浪潮的合作，能够使医疗信息化的拼图更加完整，双方将共同就医疗行业应用场景联合研究、主动创新，形成天健浪潮独有的一体化医疗信息化解决方案，实现业务联动，提升服务能力与水平。"浪潮副总裁彭震认为："与天健的合作不仅局限于产品与解决方案，更重要的目标是双方相互依存，围绕产品方案、市场营销、联合创新、战略联盟，打造健康的生态圈和命运共同体，真正推动行业场景化创新。未来，浪潮会设立专属团队，全方位支持开放平台，通过培训赋能，携手合作伙伴打造'智慧医疗'生态圈，共建合作伙伴2.0生态。相信此次的深入合作，将为双方创造更多的发展机遇，共同推进中国医疗行业改革，加速'智慧医疗'的落地。"
综合评分：8.04 分
云能力：8.5 分
营业额：366.8亿人民币[2011]
云服务：浪潮云存储
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