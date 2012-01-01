浪潮天健签订战略合作 深耕医疗大数据

2017年9月2日，由国家卫生计生委医院管理研究所主办的"2017中华医院信息网络大会（CHINC）"在北京召开。大会期间，浪潮电子信息产业股份有限公司与北京天健源达科技有限公司召开媒体发布会，宣布形成战略合作伙伴关系。

2017年9月2日，由国家卫生计生委医院管理研究所主办的"2017中华医院信息网络大会（CHINC）"在北京召开。大会期间，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"浪潮"）与北京天健源达科技有限公司（以下简称"天健"） 召开媒体发布会，宣布形成战略合作伙伴关系。双方将整合优势资源，通过产品与解决方案等方面的深度合作，充分发挥1+1＞2的创新力量，着力开展医疗大数据在卫生信息化领域的全面应用。

浪潮与北京天健源达科技有限公司达成战略合作伙伴关系

医疗大数据-深耕用户需求

随着《"十三五"深化医药卫生体制改革规划》的正式公布，国家云计算、大数据等基础架构日趋完善并逐渐应用到医疗卫生领域，医改在信息技术的助力下已经驶向了一条高速通道。本次天健与浪潮的合作，重点依托浪潮云计算技术，基于一体化集成平台，实现天健与浪潮的方案整合、产品整合和数据整合，不断深耕用户需求，对医疗大数据进行挖掘应用，使医疗大数据真正成为数字化医院和卫生行政管理部门的"智库"。

1+1＞2，是合作更是合力

浪潮是全球领先的云数据中心产品、方案和服务供应商，服务器出货量位居中国第一、全球第五。拥有融合架构、AI服务器、云操作系统、关键应用主机、大数据一体机等系列创新的计算平台。天健多年来一直致力于医疗信息化建设，始终位列权威机构测评的行业三甲。天健1200余家医院客户覆盖全国，并拥有多家智慧医疗和互联网医院客户。本次双方联手，既是合作，又是合力，在创新中谋发展，共铸双方品牌新的辉煌。

签约仪式上，天健副总裁刘春明表示："天健与浪潮的合作，能够使医疗信息化的拼图更加完整，双方将共同就医疗行业应用场景联合研究、主动创新，形成天健浪潮独有的一体化医疗信息化解决方案，实现业务联动，提升服务能力与水平。"浪潮副总裁彭震认为："与天健的合作不仅局限于产品与解决方案，更重要的目标是双方相互依存，围绕产品方案、市场营销、联合创新、战略联盟，打造健康的生态圈和命运共同体，真正推动行业场景化创新。未来，浪潮会设立专属团队，全方位支持开放平台，通过培训赋能，携手合作伙伴打造'智慧医疗'生态圈，共建合作伙伴2.0生态。相信此次的深入合作，将为双方创造更多的发展机遇，共同推进中国医疗行业改革，加速'智慧医疗'的落地。"