从品牌发布会到互动展览，群晖2018发布会颠覆你想象

2017年9月16日,群晖将在上海召开2018年度发布会;这一次,有什么不一样

时间:2017年9月16日

地点:上海环球港凯悦酒店

事由:群晖2018年度发布会

企业和个人的数据在日益增长,数据使用的安全、便捷、多样、效率,这些需求也随之在不断增加。

因为数据容量越来越大,所以我们需要的硬盘和存储空间也越来越大;

因为多设备调取数据不方便,所以我们需要更统一、也更简单的数据存储方式;

因为网络技术和移动设备的发展,所以我们想要一个更兼容、更便捷的存储与分享选择;

因为对于数据安全的关注和时不时出现的"WannaCry",和你永远不知道什么时候会被泄漏隐私的某盘 ,所以我们在寻找更好的数据保护方式;

因为处在一个快速变革、效率至上的时代,所以我们需要高效的存储应用;

因为……因为我们都想要更便捷、智能与美好的未来,存储亦然!

群晖一直在致力于不断探索、改进存储方式,那么在未来,我们的NAS又将如何进化--这就是在这次群晖2018发布会上,群晖想要聊一聊的话题。

伴随科技技术的发展所带动需求的增长,群晖在不断寻求突破和变化,让存储更安全、让备份更兼容、让云存储更广阔、让协同更便捷,随着群晖不断的开发和更新的功能出现,这些也都在逐渐改善用户的存储体验。

而基于群晖更开放的合作平台,未来将与更多前沿科技领域企业展开合作,也同时将兼容更多主流平台,连接更多黑科技,为用户带来更多意想不到的存储生活。

于是,这也就带来了群晖这次发布会的几个不一样:

一、 3大主题定局未来

这是一个全联接的时代(Connect you with the world)

随着网络与通讯技术的不断进步,我们的网络体验越发丰富,而用户也越发需求"随时随地"的存储;"越来越快"的连接;"轻轻松松"的管理,让移动更便捷、更广阔。基于注重保护隐私的群晖私有云,群晖希望提供更兼容的平台,丰富用户的云上生活,将用户的数字足迹拓展到更开放的云端世界。用户可以畅享由群晖连接的网络世界而不用担心更多安全问题,让企业可以建立安全、高效的互联网络,让联接能跟随人们的步伐随心而动并且无后顾之忧。

这还是一个效率为王的时代(Accelerate your business)

当AI开始融入生活,Web 4.0的时代似乎越来越近,未来人们可以就想要的任何东西借由智慧工具立刻就能获取。而在人们快速移动的步伐中,个人数据的价值转化将更直接、更多样;企业的决策周期也将更简化、更快速,这些都将通过更贴合效率需求的群晖应用来让用户能够快速应对周围的转变,在任何时候、任何地方、任何终端获取任何想要的数据资源而无需分散更多精力。同时,只需少量资源和投入,就能受益于群晖下一代更进化的服务器,只在虚拟环境创造更多未来的可能。

这也是一个安全至上的时代(Secure digital assets)

毋庸置疑,我们每个人都置身于一个大数据的世界,每个人的信息流都在快速增长,如何提高数据安全就是重要的课题,并且确保数据服务不间断,而这个命题一直是群晖持续投入、不断努力的方向。通过更先进的安全技术与大数据分析,群晖将为用户带来更坚实的保护机制。我们可以不用担心因为天灾或是硬件故障而造成服务中断;不用担心因为病毒而丢失数据;更不用担心放在某一处的数据哪天会突然不见,未来藉由群晖的全面保护机制将兼容更多平台,让安全更坚实有力。

二、 从品牌发布会到互动展览

今年群晖将和多元产业联袂打造一个群晖及周边科技产品的互动展览,同时,还将展现群晖应用在意想不到领域的案例成效,例如感受竞速体验背后的数据管理。而在发布会上除了能领先试用到群晖最新产品和应用,还能了解包括:希捷科技、阿里云、WD西部数据、Axis安迅士、紫光存储等科技企业带来与群晖结合的存储解决方案,打通产业工作流。

你可以在这场发布会上还能获得更多的想象,比如前沿航拍科技背后,NAS能够怎样解决大容量视频文件的存储问题;还有如何运用Synology Office协同套件来"造"一辆车?

今年的发布会依然可以像往年一样获取群晖下一代产品信息、现场与技术大咖进行交流,不同的是,还能体验其他科技产品与群晖连接使用后所带来的新颖存储生活。包括更多的存储应用解决方案,我们都能够在这一次大会上获得。

群晖未来存储的进化,让每一位亲莅现场的嘉宾都能够更直接的感知NAS在我们生活中的应用与改变。

三、 当然,也少不了那些有意思的互动游戏

说到群晖Presto,你知道他的工作原理吗?现场,你也可以通过健身、科普两不误的游戏切身感受到Presto的传输效能;说到USB Copy,你知道他对于"懒人"最大的福利吗?或许,参与互动还可以获得一个有意思的小礼品;说到Synology Office,都知道他是在线协作套件,但是,你有办法用它 "造"车吗?还有3D打印,也许能够给你一个定制化的配件?

如果你是存储界的专业人士,只要你足够了解NAS,了解群晖,智商碾压,赢取礼品不是问题。如果是新手小白,通过形象的互动游戏,让你更直接了解群晖产品的使用,感叹原来NAS还能这么玩。

这一次的群晖发布会,有你感兴趣的黑科技,也有你想要知道的存储未来。

2017年9月16日,在上海,群晖等你一起来揭秘!