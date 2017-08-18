由Cloudera组织的Wrangle Conference 在硅谷湾区已经是第三年了。这个一个只关乎数据科学的社区会议，从原则到实践到应用，垮各行各业。近几年，中国的数据科学家牛人辈出，但尚无一个纯技术非商业的交流活动为大家分享这些牛人的新知心得，并提供一个同行间交流学习的平台。 数据科学家都在做什么，如何减少数据整理中的繁复人工工作，金融业如何改进数据驱动，IoT采集的数据可以干什么，又新出现了哪些数据科学的工具，等等，Cloudera希望将Wrangle带到中国来讨论这些只关乎数据科学的问题。

本次活动由联通小沃科技和至顶网联合主办。

活动日期：2017年9月9日周六，9:00 – 17:00

活动地点：上海

联合主办：