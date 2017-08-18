由Cloudera组织的Wrangle Conference 在硅谷湾区已经是第三年了。这个一个只关乎数据科学的社区会议，从原则到实践到应用，垮各行各业。近几年，中国的数据科学家牛人辈出，但尚无一个纯技术非商业的交流活动为大家分享这些牛人的新知心得，并提供一个同行间交流学习的平台。 数据科学家都在做什么，如何减少数据整理中的繁复人工工作，金融业如何改进数据驱动，IoT采集的数据可以干什么，又新出现了哪些数据科学的工具，等等，Cloudera希望将Wrangle带到中国来讨论这些只关乎数据科学的问题。
本次活动由联通小沃科技和至顶网联合主办。
活动日期：2017年9月9日周六，9:00 – 17:00
活动地点：上海
Cloudera资深架构师
英特尔的机器学习和大数据软件工程师
瑞天欣实的创始人
博士 数据科学家
博士，数之联CTO
上海交通大学光纤通信国家重点实验室教授
上海交通大学光纤通信国家重点实验室教授， 感知城市数据科学研究院执行院长，网络信息中心副主任。
2000年在上海交通大学获得博士学位，他曾在贝尔实验室基础科学研究院（中国）任高级研究员，后在美国总部任职，2002年被引进到上海交通大学，并破格晋升为教授。他的研究兴趣包括：云计算网络架构、数据管理与机器学习、时空数据挖掘与应用、公众参与的开放创新等。他领导了上海交通大学开源云计算、大数据及开放数据平台的建设和运营，参与筹建转化医学国家重大科技基础设施（上海）并负责其中数据分析与挖掘平台，与Intel、中标软件等联合发起成立了中国开放云计算软件联盟，参与组织了上海开放数据大赛（SODA）。先后负责和主研了973计划项目、国家863重点项目、自然基金重点项目和上海市以及国防项目等十余项。2007年获得上海市科技进步一等奖，2009年获教育部“新世纪优秀人才”计划。他创建了OMNILab开放创新实验室， OMNILab赢得2014年中国计算机学会大数据比赛全国冠军、2014年上海市开放数据创新大赛冠军、2015年阿里百川创业大赛冠军、2016年互联网金融数据应用大赛总冠军等。他担任了中国开源云联盟副理事长、中国计算机学会互联网专委会常委、新华社瞭望智库专家、上海市政府开放数据专家委员会成员等职务。他热心公益和科普事业，积极推动“公众参与的开放创新”，倡导数据技术与环境、健康、艺术和设计等多学科领域的跨界交叉合作研究。了解更多 » 关闭
浙江移动大数据首席架构师
浙江移动大数据首席架构师,浙江大学硕士研究生，高级工程师
浙江大学硕士研究生，高级工程师，目前主要负责浙江移动大数据及人工智能平台的整体规划、建设、运维工作关闭