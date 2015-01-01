NetApp将以“颠覆性”技术实现无中断升级效果

NetApp公司将以无中断方式为客户带来极具颠覆性的NVMe-over-Fabrics技术。

NetApp公司将以无中断方式为客户带来极具颠覆性的NVMe-over-Fabrics技术。NetApp公司首席布道师Jeff Baxter在上周的闪存存储器峰会当中就此作出了说明。

他解释称，人工智能、机器学习以及实时分析等应用需要更低延迟水平与更高性能表现，这意味着存储结构与介质皆需要为此作出改变。在高速介质方面有NVMe SSD作为载体，另外3D XPoint（以及三星Z-NAND）等存储级内存也即将全面投放市场。

而更快存储互连结构则包含25/50/100 Gbit以太网、32 Gbit每秒光纤通道以及NVMe-over-Fabrics（简称NVMe-oF），其能够提升网络访问速度以更好地对接各类高速介质选项。NetApp公司将在初期有选择地使用此类新型介质，并通过扩展实现其与具体应用场景的整合，最终实现更为广泛的介质使用与优化。

他解释称，NetApp公司已经售出了超过6 PB NVMe介质存储容量，且已经清楚地意识到企业采用NVMe-oF以及存储级内存的具体方式。

NetApp公司建立的NVe-oF与存储级内存框架

NVMe-oF网络将服务器CPU与存储阵列CPU相对接，而后者则访问存储级内存并将其作为缓存使用。新的存储级内存方案在此处被用作缓存机制，借以实现Baxter所提到的最大性能提升效果。其亦可被用作服务器当中的持久性内存。

而企业数据管理则一直是NetApp公司的强项所在。

随着时间的推移，新型介质将逐渐由缓存转化为下一代固态NetApp阵列当中的数据存储驱动器。

NetApp公司副总裁Ravi Kayuri写道：

从存储系统的角度来看，NVMe-oF将可部署在前端（从服务器到存储系统）与后端（从存储系统到NVMe设备）两类位置。配合现有光纤通道前端与后端SAS/SATA选项，客户将能够实现极为丰富的具体使用方式。存储级内存介质将被初步用作读取/写入缓存，用以提供较现有NAND闪存SSD更低的延迟水平。

随着存储级内存介质的逐步下降，其将成为更多应用场景下的可行选择——您将能够构建起一套存储级内存资源池。此类存储方案将提供更为一致的低延迟表现，且速度较现有共享存储机制高一个量级。NetApp公司将在时机成熟时推出更多相关新型技术，同时亦将保护客户对于现有存储技术的投资。

不过Baxter似乎没有在演示文稿当中提到的是，全闪存FAS阵列当中是否会由NVMe-oF访问NVMe驱动器。相反，我们看到Optane内存将被用于阵列控制器缓存，这意味着其将成为输入与NVMe-oF访问请求的指向目标。

对于NetApp公司而言，其DataONTAP阵列操作系统将通过速度表现更为强劲的网络连接加速对阵列内容的访问表现。然而，允许由访问服务器经由NVMe-oF直接对阵列中的NVMe驱动器进行RDMA访问将消除ONTAP的存在必要，这意味着其关于数据路径管理的职能甚至是自身存在意义都将受到质疑。

Kavuri写道，“我们正努力确保客户们能够利用这些技术，而无需更改或者替换其基础架构，或者牺牲其日常业务所高度依赖的NetApp数据管理功能。”

如果NetApp公司能够提供与预期相符的数据访问速度，那么客户们应该为此感到高兴——特别是考虑到其将提供拥有实际可行性的Optane SSD实施路线图。