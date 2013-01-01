闪存为王 西部数据销售数字令希捷汗颜

西部数据公司已经公布了其2017财年第四季度的营收情况，同时凭借着自身实际表现再次向希捷方面证明了存储驱动器业务该如何运营。

西部数据公司已经公布了其2017财年第四季度的营收情况，同时凭借着自身实际表现再次向希捷方面证明了存储驱动器业务该如何运营。

西部数据公司本季度营收为48亿美元，相较于希捷方面的24亿美元高出100%。很明显，二者之间的差距源自西部数据对于闪存芯片及SSD业务的高度重视。五个季度之前，两家公司之间的营收差距还仅为区区20万美元，而且更早以来西部数据与希捷的比较优势也始终保持在20万到40万美元区间。

以下为西部数据公司的本季度财务表现：

2017财年第四季度 2016财年第四季度 变化率% 营收 48亿美元 35亿美元 37.1% GAAP净收入 2.8亿美元 亏损3.51亿美元

上一个季度，西部数据公司营收为46亿美元，意味着第三到第四财季内其实现了4%的环比增幅——而第三财季的净收入则为2.35亿美元。

西部数据公司各季度营收与净收入

以下为西部数据全年运营表现：

2017财年第四季度 2016财年第四季度 变化率% 营收 191亿美元 130亿美元 46.9% GAAP净收入 3.97亿美元 2.57亿美元 54.5%

通过全年营收图表可以看到，西部数据在收购SanDisk之后营收增长效应非常明显，其2017财年的营收亦因此迎来迅猛提升：

为什么会拥有如此奇效？西部数据公司CEO Steve Milligan表示：“我们独一无二的多样化存储技术与增值产品平台帮助自身在收购SanDisk之后迎来更为广泛的市场发展空间，并最终实现了这样的业绩表现。我们的收入增长模式接近峰值，与上年同期相比增幅达7%，而这亦为公司带来了非常可观的利润。”

实际情况究竟是什么？

财务报告显示，本季度磁盘驱动器出货量为3930万块，略低于上年同期的4010万块。然而本季度总磁盘存储售出量为81.2 EB，远超上年同期的66.1 EB。不过两年之间的磁盘驱动器平均单位售价并未变化，仍为每块63美元。

而对磁盘业务进一步拆分，可以看到以往PC、笔记本与高性能企业级驱动器领域由于受到闪存产品的冲击而出现长期营收下滑。

而在本季度，消费级磁盘驱动器的出货量迎来大幅度上涨，企业级产品的表现亦有所提升：

很明显，这部分营收提升来自闪存驱动器业务，不过西部数据公司准备的财务声明与资料表并未公布闪存驱动器的出货量与已售出存储总量。

本次财报电话会议透露称，公司总裁兼COO Mike Cordano对西部数据在磁盘驱动器领域的良好表现有着自己的解读。“我们明显感受到10 TB磁盘驱动器产品受到广泛欢迎。我们的出货量、销售额以及营收都实现了显著的同比增长。我们认为我们正处于理想的市场地位之上……将能够继续在今年下半年保持稳定表现并继续售出可观的10 TB到12 TB磁盘驱动器产品。”

希捷公司在叠瓦式磁盘驱动器领域击败了西部数据，Cordano对此评论称：“我得承认，我们的竞争对手在抢先夺取客户方面表现出色，而且他们也占据了领先优势。我们目前正在努力缩小双方差距。不过我们的策略已经开始执行，并以此为基础部署最具价值的技术方案。坦白地讲，我们将在14 TB及以上容量区间拥有很强的竞争力。”

在谈到NAND时，Cordano表示，“我们的NAND闪存产品在持续受限的供应环境下迎来强劲表现，而磁盘驱动器销售结果则基本符合我们的预期。”

公司CFO Mark Long就此展开了进一步说明。“我们看到企业级高容量磁盘驱动器与企业级SSD的销售容量正持续增长，这抵消了企业级高性能磁盘驱动器的营收缩水。客户设备本季度营收较上年同期增长了36%，这主要受到移动与客户SSD的有力推动。客户解决方案营收在本季度中同比增长14%，其主要受到我们全球便携式与其它闪存产品零售品牌的支持。”

总体来讲，闪存已经成为西部数据公司在企业级设备、客户设备以及消费级零售市场营收层面的核心驱动力。

Cordano解释称，将2D平面NAND生产线转化为64层3D NAND生产线的举措目前正顺利进行，而96层3D NAND项目亦进展良好，最新四层单元（简称QLC）闪存技术也在快速发展当中。一切都处于正轨当中——惟一的问题在于同东芝方面的法律纠纷。

在被问及如果与东芝共同建立的合资企业陷入困境，西部数据方面是否拥有应急计划时，Milligan强调称“我认为这并不属于合理状况，在我看来——我不知道该如何准确描述，但这样的情况只是种非常不切实际的假设。”

东芝纠纷

Milligan简短地提到了西部数据公司与东芝之间的法律纠纷。他指出，“就在上周，Mark和我前往日本继续同东芝及其股东进行商讨。我们的讨论极具建设性，且将继续努力寻求切实符合各方最大利益的解决方案。”

“除此之外，我们不会谈及这一事务的更多细节，当然在完成实质性进展之后，我们还将与大家分享最新消息。”

不过他亦回答了几个与合资企业相关的芯片供应问题，当然打出的仍然是“建设性讨论”牌。他指出，“我们与东芝及日本各股东进行了建设性对话，其中包括与Fab 6相关的交流。”

“我可以向我们的股东及大众保证，我们正在与东芝就Fab 6问题进行沟通，且讨论富有建设性。”

回到希捷与西部数据的发展前景

最后我们来看2014年以来希捷与西部数据两家公司各季度营收图表：

图表最右侧可以看到高达24亿美元的营收差距，而这正是希捷公司掌门人Steve Luczo未能进军闪存驱动器业务且迟于开发氦气填充式磁盘驱动器的结果。希捷公司目前正经历业务缩水，而西部数据却一直保持着稳定增长。

西部数据预计下季度营收为51亿美元，高于上年同期的47亿美元。Cordano表示，“我们仍然相信NAND行业供不应求的有利条件将至少持续至2018年上半年。”

而且只要与东芝之间的法律纠纷不会削弱西部数据的闪存驱动器制造与出货能力，那么其将在这段时间之内继续保持良好的财务表现。