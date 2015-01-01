英迈成NetApp顶级合作伙伴，共推中国混合云发展

NetApp今日与英迈中国于上海联合召开“IngramMicro – NetApp 战略合作签约仪式暨新闻发布会”，会上宣布双方结成战略合作伙伴。

NetApp今日与英迈中国于上海联合召开“IngramMicro – NetApp 战略合作签约仪式暨新闻发布会”，会上宣布双方结成战略合作伙伴。

英迈将正式成为NetApp在渠道分销领域的顶级合作伙伴中的一员，并凭借这一合作获得独具商业价值的创新解决方案、加速战略转型。作为全球混合云数据管理领域的权威企业，NetApp亦将凭借这一合作继续拓展中国市场版图、强化区域市场承诺，进一步推动混合云市场发展。

加强优势互补，实现多元发展

当今IT环境瞬息万变，用户需要充分释放数据潜能以获取竞争优势。凭借25年的数据精简管理经验与Data Fabric愿景，NetApp创新解决方案为用户提供了卓越的云性能、出色的易管理性以及可靠的数据安全性。

双方的这一合作是NetApp不断增大中国市场投入、强化区域市场承诺、建设共赢渠道生态的重要一步。这一举措将帮助NetApp中国用户获得强有力的本地支持，助力客户实现数字化转型、把握未来商机。

英迈凭借其在中国20年的经验及渠道积累，将同NetApp一道，共同推进渠道的覆盖，包括区域市场拓展、以及特定潜在行业的覆盖。随着英迈与海航科技在产业经验与技术能力的整合，英迈将在中国突破传统分销概念，引领前沿技术创新，驱动产业数字化转型。英迈将整合各类资源，包括工程师团队、技术、设备以及现有的渠道资源，与NetApp一道实现战略落地。同时，英迈希望选定一些有潜力的特定行业，更多地往行业纵深发展。结合NetApp先进的数据管理技术，面向金融、 教育、 医疗以及外资企业等行业，实现合作共赢。

英迈中国区首席执行官邵岩鸣（Patrick Shao）

英迈中国区首席执行官邵岩鸣（Patrick Shao）表示：“英迈将凭借其国际领先的分销管理经验和专业的管理团队，为NetApp全国各级签约渠道和专业代理商提供更优质和广泛的解决方案。继续扩大与全球厂商的合作优势，使全球厂商在中国更好地落地，并帮助全球厂商探索与本地合作伙伴的合作机会，助力合作伙伴在数字化转型的浪潮中取得成功。NetApp与英迈的深入合作，将进一步增强双方在中国云计算以及云服务领域的领先地位。共同推出面向不同行业用户的“定制化”解决方案，帮助用户真正实现数据的商业价值。”

NetApp大中华区合作伙伴事业部总经理杨伟仁

NetApp大中华区合作伙伴事业部总经理杨伟仁表示：“NetApp始终重视渠道合作伙伴关系，打造良性的渠道生态是NetApp的策略之一。与英迈的合作将进一步强化NetApp的渠道力量。同时，凭借在混合云领域的多年积累，NetApp也将紧密携手英迈，一道培养和拓展正不断发展的云市场。”

NetApp对于中国市场的承诺始终不变，并将以持续增长的投入推动生态系统建设，旨在与广泛的合作伙伴实现共赢，助力用户实现数字化转型、把握未来商机。英迈将整合NetApp创新技术方案，更好地与产业实践相结合，延伸供应链服务、金融服务、科技服务，释放全新商业价值，协同NetApp及代理商创造更多价值。双方将抓住中国IT市场转型的时机，紧密合作，发展，实现互利增长。