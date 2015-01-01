联想ThinkSystem服务器引入东芝NVMe SSD 

联想公司正着手利用东芝SSD加速自家ThinkSystem与ThinkAgile服务器产品。

联想公司正着手利用东芝SSD加速自家ThinkSystem与ThinkAgile服务器产品。

PX04P SSD是一款采用NVMe接口的SSD，外形为2.5英寸，配备800 GB至3.84 TB存储容量。该款SSD使用双层单元（MLC）闪存，并且要通过PCIe Gen 3 x 4连接提供高达660000/185000随机读取/写入IOPS与3.1/2.5 GiB每秒连续读取/写入带宽。在使用寿命方面，可每天完成高达10次全盘写入，并在这种强度下持续使用5年——这是一款当之无愧的企业数据中心套件。

ThinkSystem则为针对服务器、存储与网络交换机的联想品牌。其中ThinkSystem服务器可分为刀片型、机架型、塔式、密集型、关键性任务型与超大规模型几种。除了超大规模型，其余产品均可支持使用英特尔最新的至强SP处理器。

东芝PX04P NVMe SSD

两家公司均表示，ThinkSystem服务器致力于扩展传统数据中心基础设施，进而实现超大规模与高性能计算部署能力。

另一方面， ThinkAgile品牌则用于部分联想的融合型系统产品系列，具体包括Azure Stack的ThinkAgile SZ、Nutanix的ThinkAgile SZ以及ThinkAgile HX系列（集成了Nutanix的Acropolis虚拟机管理程序）。

分析企业IDC公司表示，在2016年总值170亿美元的SSD市场中，东芝是增长速度最快的供应商。同样值得一提的是，东芝公司目前正试图出售其（NAND）存储器业务，这亦成为该公司资本重组的一部分。另外，东芝与其闪存代工厂合作伙伴西部数据公司还持续存在复杂的法律纠纷。