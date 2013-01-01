 IBM关停上线仅20个月的Object Storage存储服务

虽然云计算的快速发展已经给大家留下深刻印象，但IBM公司刚刚用实际表现证明了这种迅猛节奏之下的弊端：一项于2015年12月才正式上线的服务将于2017年8月被正式关停。

请在8月24日之前进行数据迁移，否则您的数据将丢失。

虽然云计算的快速发展已经给大家留下深刻印象，但IBM公司刚刚用实际表现证明了这种迅猛节奏之下的弊端：一项于2015年12月才正式上线的服务将于2017年8月被正式关停。

此项服务为Blumeix的Object Store v1服务，于2015年12月上线且此后进行过两次更新。

IBM公司目前提供的为该服务的版本3，这也是其为用户们指定的迁移目标。“我们将在30天之后，即2017年8月24日删除一切现有实例，”IBM方面指出。“我们建议各位用户在2017年8月24日之前清退Object Storage v1服务并切换至v3。”

Object Storage V1的存在时间并不长——其直到2016年2月还处于“内部专用”状态。IBM方面表示，该服务的V3版本目前为“在线且可供使用”。

IBM公司给出的用户建议称，大家只需要将数据由V1存储复制至V3存储即可，听起来并不复杂。

不过这项工作必须及时完成，而且距离V1服务的上线时间仅过去20个月。IBM公司的用户可能已经习惯了这种快速的强制性升级要求：该公司还设置了一项为期60天的最后期限，旨在采用一款经过更新的主动部署工具。

很明显，内部设备用户从来没有面对过这样的状况。虽然不像云存储那样能够轻松获得弹性优势，也无法像IBM V1那样带来按需Apache Spark使用体验，但与典型SaaS之间的显著区别在于，内部存储平台的升级通常不会造成这样严重的中断问题。

IBM公司无疑认为V3服务远优于V1，因此迁移工作确实物有所值。然而Gartner方面最近指出，蓝色巨人的云方案“自2013年年中被IBM收购以来一直没有进行过显著改进; 其主要面向中小型企业，以托管功能为核心且缺少大量中端市场及大型企业客户所需要的云IaaS功能。”