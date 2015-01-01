帮助企业智慧化转型，联想说 “我先行一步，你们随意”

从数字经济到智能化进化需要哪些能力？联想提出了ABCD能力，即人工智能算法（Algorithm）、企业业务需求（Business Need）、智慧型计算力（Computing Power）、数据运用能力（Data）。

14个服务器平台、7款存储产品、5种网络交换机，全新的26款ThinkSystem数据中心基础设施现代化平台，ThinkAgile HX系列，SX for Nutanix，SX for Microsoft Azure Stack软件定义基础架构解决方案。-----在2017年7月20日，以“让计算更智慧”为主题的2017联想ThinkSystem & ThinkAgile发布会暨TechWorld’17商用分会上，联想数据中心集团（DCG）发布了全新的ThinkSystem数据中心基础设施和解决方案产品组合以及及ThinkAgile软件定义的解决方案，双品牌合力覆盖传统企业及超大规模数据中心类客户，为客户的智慧化转型提供强有力的基础支持。

“让计算更智慧”—联想有这个能力

“让计算更智慧”为主题，这个背景简单梳理一下，人类历史上所经历的三次工业革命都是由技术推动的，而如今，以人工智能驱动的智慧化变革正在引发第四次工业革命，这将彻底改变人们的工作生活方式乃至整个社会。就在发布会的当天，国务院也对外公布了《新一代人工智能发展规划》的印发通知。那么从数字经济到智能化进化需要哪些能力？联想提出了ABCD能力，即人工智能算法（Algorithm）、企业业务需求（Business Need）、智慧型计算力（Computing Power）、数据运用能力（Data）。除了计算、算法和数据，加上行业智慧应用，才算是一个完整的能力。

在今天这个时代，数字化让传统行业与互联网行业直接的界限变得模糊，同时人工智能的推进，更是让行业融合成为趋势，在这样趋势下，为应对大型数据分析应用，高性能计算、超大规模应用以及人工智能，同时联想为企业智能化转型定制的数据中心解决方案全家族产品面世。面向稳态IT的联想ThinkSystem 产品线、面向敏态IT的ThinkAgile产品线、面向高性能计算的联想HPC以及面向云计算环境的联想ThinkCloud作为一个完整的组合来为企业提供智慧型计算力。

联想数据中心业务集团高级副总裁兼首席技术官及战略负责人Peter Hortensius

当天，联想数据中心业务集团高级副总裁兼首席技术官及战略负责人Peter Hortensius 博士来华接受了包括至顶网在内的媒体采访，就联想企业级双品牌规划和战略作了分享。

双品牌规划—联想产品稳定基石

Peter Hortensius是联想最高决策机构—联想执行委员会的成员，从2016年4月开始出任联想数据中心业务集团首席技术官兼战略负责人，负责把握联想企业级产业在总体及技术方面的战略方向。

他认为Lenovo ThinkSystem系列是一个涵盖了服务器、存储和网络系统的完整解决方案。其设计就是为未来而生，满足未来数据中心对于更快、高性能、可维护以及安全等需求。ThinkAgile专为面向未来的数据中心而设计，在最可靠的基础架构上实现公有云的敏捷性、通过自动化工具、直观的管理工具进行规划和管理。为用户提供颠覆性的体验。

ThinkSystem建立了42项全球基准，无论是大型数据分析应用、高性能计算，还是超大规模应用或人工智能，ThinkSystem都能帮助人们解决最复杂的挑战。业界最高的灵活性令ThinkSystem能满足服务交付需求，海量存储能力甚至媲美公有云。同时，ThinkSystem能在云环境中运行更大规模的，要求更苛刻的工作负载，也可运行从传统架构迁移过来的应用。产品的高可靠性能降低企业的运营成本，进而增加业务收入。

ThinkAgile通过软件定义存储和网络展开创新，实现对象、统一数据块和文件，以及存储虚拟化，通过ThinkAgile HX系列、ThinkAgile SX for Nutanix以及ThinkAgile SX for Microsoft azure stack 超融合设备、混合云服务这些经过验证的超融合配置和多层智能网络解决人工智能时代对于IT基础设施的需求。

ThinkAgile解决方案基于稳固的Lenovo ThinkSystem平台，是为混合云、超融合基础设施、软件定义的存储以及软件定义的基础设施而设计的，实现了基础设施和应用的无缝集成，这使得设备安装及投入使用的时间较传统方式突破性地提高了80%，采用新技术的业务风险显著下降。另外，ThinkAgile的总体拥有成本较业界同类产品减少33%，与传统产品相比，能帮助企业节省23%的运营成本。同时，产品交付能力也提高了3倍，这让联想能真正为客户提供端到端的解决方案，令互联网企业无忧拥抱AI时代。

ABCD能力方面联想优势明显

Peter Hortensius表示基于企业对于智慧化应用的需求以及人工智能技术的热度，联想自身在呼叫中心、智能制造、大数据、供应链等也开始尝试智慧化转型。联想的优势就是前面提到的ABCD能力。

在算法层面，联想除了提供基于联想AI平台的通用人工智能算法之外，还针对不同行业在各自领域开展AI创新应用的不同需求，提供了具备不同业务场景特点的AI算法，包括生物识别算法、调度算法、无人仓路径规划算法等。

在行业层面，联想针对企业现有业务与数字化转型诉求的分析，提供符合“稳态业务、敏态业务”兼顾的IT咨询服务，同时还针对制造、教育、智慧城市等重点行业提供了“双态IT”行业解决方案。

在计算力层面，联想基于双态IT理念提供了满足不同业务发展阶段、不同创新诉求的产品线，其中包括面向稳态业务的ThinkSystem产品线，和面向互联网业务的ThinkAgile产品线及解决方案。

在数据层面，数据作为当今企业最为重要的无形资产，联想致力于为企业提供数据全生命周期解决方案，包括LeoStor的分布式存储，便于数据的存储、检索。

此外，联想借助HPC+AI智能超算平台LiCO及企业级大数据平台LEAP，在智能制造、智慧医疗、智慧城市、智慧农业建设等领域持续深耕市场，帮助企业获得“智慧化”业务成果，同时也积累了丰富的行业实践经验。

最后，借用联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧在大会上的发言：通过设备端的智慧化互联，新型的IT基础架构ThinkSystem、ThinkAgile，AI平台、LEAP大数据分析平台，以及针对不同行业需求的智慧化解决方案，联想将为行业客户构建起一个全维度的智慧化转型框架，从而最终确保企业智慧化转型的成功。未来，联想将继续发挥自身在产品和解决方案的创新能力，联合AI生态圈的合作伙伴为客户打造更多的智慧型应用，用“智慧计算”开启AI发展的新征途。