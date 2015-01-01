希捷老兄，这是什么？3-bit消费级SSD？

希捷公司已经上马一条新的Nytro消费级SSD产品线，且在其中采用三层单元闪存芯片。这些外形尺寸为2.5英寸的消费级SSD主要被定位为PC/笔记本磁盘驱动器的升级产品，能够为相关设备在数据访问、应用加载以及引导时间等方面带来性能提升。

希捷公司已经上马一条新的Nytro消费级SSD产品线，且在其中采用三层单元闪存芯片。

这些外形尺寸为2.5英寸的消费级SSD主要被定位为PC/笔记本磁盘驱动器的升级产品，能够为相关设备在数据访问、应用加载以及引导时间等方面带来性能提升。

一款容量为256 GB的Nytro 141在SuperBliz上似乎售价85.99美元，不过相关信息尚未开始在希捷公司官网上发布。

Tom’s Hardware网站则获得了一份更为详尽的141产品线参数表，其中包含有更多细节信息。

根据这份参数表，希捷公司的Nytro 141产品共分两个版本。其中容量优化型存储容量为256 GB、512 GB以及1 TB。而使用寿命优化型则采用部分过度配置的闪存容量，且三个可选容量点分别为240 GB、480 GB以及960 GB。

两个型号系列皆采用6 Gbit每秒 SATA接口、TLC（三层单元）闪存，且读写延迟分别为25微秒与40微秒。峰值随机读取/写入IOPS分别为9万2千/8万8千，峰值连续读取/写入传输带宽则分别为每秒560 MB与每秒535 MB。可以看到，连续性能数字偏低。

Nytro 141

这些SSD产品将提供五年质保服务，而高容量型号则将取代于2013年5月推出且分别提供120 GB、240 GB以及480 GB容量的600 Client系列消费级SSD。使用寿命优化型Nytro 141则将取代原本的600 Pro低端服务器SSD角色。

这两款600 SSD产品则采用6 Gbit每秒SATA接口。更新的1200与1200 高使用寿命产品线使用的则为12 Gbit每秒SAS接口——不过其与600产品面向的并非同一市场。

我们预计Nytro 141高容量产品线还将配备有磁盘到SSD系统镜像复制软件，同时亦可能具备备份功能。另外，相关产品很可能在未来几周内正式公布。