2017中国大数据应用大会今日在成都世纪城国际会议中心盛大召开。今年大会主题聚焦“大数据、大智能、大健康”，旨在梳理过去一年里大数据在各行业、各领域的创新应用，探讨我国建设大数据强国的机遇与路径。...详细 »
你有没有听说前几天百度老大李彦宏把一辆无人驾驶汽车开上了五环？最近还传说，iPhone8可能使用人脸识别解锁技术。这些从前听起来如同不着边际还有点扯的想法在短短几年内开始一桩桩变成现实……...详细 »
2017年7月13日-14日，以"大数据 大智能 大健康"为主题的2017第二届中国大数据应用大会将在成都世纪城国际会议中心拉开序幕。大数据产业应用正面临着前所未有的机遇与挑战；特别是当大数据与大智能技术的碰撞，更加迫切需要一个全国性、国际化的交流平台。...详细 »
此次大会以“大数据 大智能”为主题，将邀请全球知名大数据、云计算、人工智能等领域主管领导、专家学者、产业领袖、应用主管，以及各行业广大用户共聚成都，共同探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合……...详细 »
|中国大数据应用大会 全体大会（一）
时间：7月13日上午9:00-12:00 地点：成都世纪城国际会议中心 水晶厅
|上午
|内容
|演讲嘉宾
|08:30-09:00
|签到
|09:00-09:30
|致辞
| 陈肇雄 工业和信息化部副部长
金小桃 国家卫生和计划生育委员会副主任
尹力 四川省省长
芮晓武 中国电子信息产业集团有限公司董事长
|09:30-10:00
|健康 发展 未来
|詹启敏 中国工程院院士，北大医学部主任
|10:00-10:30
|空间大数据护航一带一路
|郭华东 中国科学院院士
|10:30-11:00
|讯飞大数据实践
|谭昶 科大讯飞大数据研究院执行院长
|11:00-11:30
|数据驱动未来
|鲁扬 京东云市场部总经理
|11:30-12:00
|大数据技术创新和应用
|赵慧玲 中国电信北京研究院云计算中心主任
|12:00-12:30
|工业大数据分析，人工智能与工业4.0在智能制造的应用
|李杰(Jay Lee) 美国辛辛那提大学教授、美国白宫信息物理系统顾问
|12:30-13:30
|午餐
|中国大数据应用大会 全体大会（二）
时间：7月14日上午 09:00-12:00 地点：成都世纪城国际会议中心 水晶厅
|上午
|内容
|演讲嘉宾
|08:30-09:00
|签到
|09:00-09:30
|大数据安全之我见
|方滨兴 中国工程院院士
|09:30-10:00
|工业大数据关键技术及其在智能制造中的应用
|谭建荣 中国工程院院士
|10:00-10:30
|健康医疗大数据云平台建设
|陈志刚 腾讯健康大数据和人工智能实验室负责人
|10:30-11:00
|英特尔，让数据分析洞察未来
|Kevin Huiskes Intel数据中心事业部企业与政府营销部高级总监
|11:00-11:30
|大数据资产化及数据资产标准
|Herm Fischer 金融大数据专家、XBRL国际联合会工作组主席，Seatig高级合伙人
|11:30-12:00
|亿级大数据应用
|司马云瑞 小米大数据总监
|12:00-12:30
|大数据与人工智能未来
|Reed Harper 美国前总统奥巴马竞选团队首席技术官
|12:30-13:30
|午餐