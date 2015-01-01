美光DRAM代工厂投入运行后遭遇危机事故

根据市场观察企业TrendForce发布的消息，美光公司某座代工厂中的生产线于本月初被暂时关停——这一状况可能对PC、服务器以及手机内存芯片的供应造成影响。美光技术公司出面辟谣，表示并未出现分析师所提到的故障问题导致其一座代工厂被迫关闭的状况。

根据市场观察企业TrendForce发布的消息，美光公司某座代工厂中的生产线于本月初被暂时关停——这一状况可能对PC、服务器以及手机内存芯片的供应造成影响。不过，美光技术公司出面辟谣，表示并未出现分析师所提到的故障问题导致其一座代工厂被迫关闭的状况。

TrendForce方面日前指出，“氮气分配系统故障导致生产中的晶圆与设备受到污染。”

这一问题将使得受影响工厂每月承受约6万片晶圆的产能损失。TrendForce公司同时补充称：“即使做出保守估计，这一数字也相当于今年七月全球DRAM总产能的5.5%。Fab-2代工厂的暂时关闭预计将进一步加剧当前DRAM市场上产品供应不足的状况，导致内存产品的价格发生进一步上涨。”

根据TrendForce方面的说法，对工厂设施的清理与恢复将是一项极耗时间的挑战。DRAM买家与供应商仍在对这一事故的潜在影响进行评估。

TrendForce公司指出，“今年第三季度的合同谈判可能会因此受到一些不确定性影响，即该设施能否快速恢复运转。已经有部分供应商给出暗示，认为涨价趋势将不可避免。”

不过美光公司在一份声明当中对此予以否认，其表示：“关于近期出现的美光台湾代工厂故障传闻，美光公司需要澄清的是并未发生氮气泄漏事件，亦不存在相关人员疏散状况。”

该公司进一步补充称，“设施当中确实出现了一点小问题，但业务正在迅速恢复，且并没有对业务产生重大影响。”

目前众多供应商都在抱怨内存部件供货短缺，其中包括戴尔与HPE等知名厂商。