Dropbox成为又一家意欲涉足IPO的美国技术初创企业

Dropbox公司似乎有意跟随其同行业竞争对手Box公司的脚步，尝试组织首轮公开募股。请慎重：进入股票市场可能对您的市值有害。

请慎重：进入股票市场可能对您的市值有害。

Dropbox公司似乎有意跟随其同行业竞争对手Box公司的脚步，尝试组织首轮公开募股。

根据路透社的报道，Dropbox公司目前正在招募承销商，且有计划于今年晚些时候正式迈入股票市场。

三年之前，Dropbox公司曾经进行私人筹款活动，且当时的市场估值高达100亿美元。然而，这一估值目前是否仍然作数则值得怀疑。

Box公司于2015年完成了其首轮公开募股，当时其市值为16.7亿美元，而目前的市值则提升至24.65亿美元。另外，Box刚刚与微软及其Azure公有云开展合作，同时推出了其Box Drive服务——此项服务能够为用户提供一套桌面文件界面，其中显示存储在本地与公有云的全部文件。

Dropbox公司当然希望自身以及相关投资者能够在首轮公开募股当中获得收益，而不像Blue Apron那样惨遭惨败或者像Tintri那样遭遇价值缩水。但与大型技术初创企业的首轮公开募股相比，上述公司进军股票市场只能算是“毛毛雨”。

今年3月初上市的消息收发服务供应商Snap公司目前市值总额已经达到202亿美元，而每股价格则为17.77美元——高于首轮公开募股时的每股17美元价位。事实上，由于财务顾问的误导，Snap公司在上市之前错误下调了股价预期。而在另一方面，Box公司同样将原本的24亿美元估值下调至初上市时的16.7亿美元。

Dropbox公司由CEO Drew Houston与Arash Ferdowsi于2007年创立，而这两位高管皆毕业于麻省理工学院。该公司负责为桌面用户免费提供文件同步与共享服务，而企业用户则可以付费以享受更多额外服务——包括由DropBox数据中心提供的额外文件存储空间。目前该公司拥有超过5亿用户，其中包括20万家企业。

如果能够顺利实现，那么该公司的首轮公开募股无疑将受到主流技术领域的密切关注——同时影响到Cloudera等其它同样在谋求上市的技术初创企业。